HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü

Osman Baydemir, kendisinin ve Selma Irmak'ın vekilliklerinin düşürülmesine dair 'AKP bu kararla seçim çalışmalarını başlattı' dedi.

Meltem AKYOL

İstanbul

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın haklarındaki cezaların istinaf mahkemesinde onaylanmasının ardından milletvekilliklerinin düşürülmesine dair tezkere Meclis Genel Kurulu’na geldi. Tezkereler okunmadan önce HDP’liler tezkereleri protesto ederek Genel Kurulu terk etti.

TBMM Genel Kurulu'nda, Baydemir ve Irmak'ın hakkında mahkemelerce verilen ve kesinleşmiş cezalara ilişkin Başbakanlık tezkereleri okunarak, bilgiye sunuldu. TBMM Genel Kurulu'nda okunan tezkerelerin ardından Baydemir ve Irmak'ın milletvekilliği düşürüldü.

GEREKÇELER 'HAKARET' VE 'ÖRGÜT PROPAGANDASI'

Osman Baydemir’in vekilliği, 2012 yılında, Diyarbakır Valiliği önünde meydana gelen olaylarda, görevli polislere karşı “hakaret” suçu işlediği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının onaylanması nedeniyle düşürüldü. Halen Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın ise “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla aldığı 2 yıl hapis cezasını kesinleşmesi nedeniyle vekilliği düşürüldü.

Karar sonrası gazetemize konuşan Osman Baydemir, kararla AKP’nin gerçek yüzünün ortaya çıktığını belirtti ve “Onlar bir siyasi tasfiye yaptılar, hukuken tabiri caizse bir siyaset yasağı getirdiler. AKP bununla seçim startı verdi aslında. Seçimlerin göstermelik olduğunun, milletin iradesine saygı duyulmadığının da somut bir göstergesi” dedi.

11 HDP’LİNİN MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Osman Baydemir ve cezaevinde bulunan Selma Irmak'ın hakkındaki cezaların istinaf mahkemesinde onaylanmasının ardından milletvekilliklerinin düşürülmesine dair tezkere Meclis Genel Kurulunda görüşüldü. Tezkereler okunmadan önce HDP’liler tezkereleri protesto ederek Genel Kurulu terk etti.

Osman Baydemir’in vekilliği, 2012 yılında Diyarbakır Valiliği önünde meydana gelen olaylarda, görevli polislere karşı “hakaret” suçu işlediği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının onaylanması nedeniyle düşürüldü. Halen Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Hakkari Milletvekili Selma Irmak’ın ise “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla aldığı 2 yıl hapis cezasının kesinleşmesi nedeniyle vekilliği düşürüldü.

Baydemir ve Irmak’ın vekilliklerinin düşürülmesiyle birlikte bugüne kadar vekilliği düşürülen HDP’lilerin sayısı 11’e çıktı. Daha önce Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana ve Faysal Sarıyıldız’ın devamsızlık gerekçesiyle milletvekilliği düşürülmüştü. HDP’nin Meclisteki sanldalye sayısı ise 48’e düştü.

BAYDEMİR: AKP GERÇEK YÜZÜNÜ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ

Osman Baydemir, yaptığı değerlendirmede AKP’nin gerçek yüzünün bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Baydemir “Her şeyden önce şunu söyleyeyim, bu benim açımdan bir ceza değildir, onur duyuyorum. Bütün hayatım boyunca ve milletvekilliği hayatım boyunca mensubu olduğum halkın, onun haklı davasının sözcüsü oldum. Söylediğim her sözün, attığım her adımın arkasındayım. Özgürlüğü talep etmenin, adaleti, eşitliği talep etmenin bir bedeli varsa o bedeli büyük bir memnuniyetle göğüsleriz, göğüsledik ve bundan sonra da göğüslemeye de devam ederiz. Esas olarak ortaya çıkmıştır ki AKP, bu ülkede birlikte yaşamın köprülerini yıkıyor. Bu kararla bir kez daha AKP’nin gerçek yüzü açığa çıkmış oldu. Bu karar aynı zamanda ne kadar haklı bir yerde durduğumuzun da göstergesidir. Benim yoldaşlarım şu anda cezaevinde, kimisi sürgünde. Ben o nedenle bulunduğum yerden onur duyuyorum” dedi.

'AKP SEÇİM STARTINI BUNUNLA VERDİ'

Baydemir devamında şunları söyledi: Onlar bir siyasi tasfiye yaptılar, hukuken tabiri caizse bir siyaset yasağı getirdiler. Bu aynı zamanda erken seçimin, baskın seçimin de çalışmalarından bir tanesi. AKP, bununla seçim startı verdi aslında. Seçimlerin göstermelik olduğunun, milletin iradesine saygı duyulmadığının da somut bir göstergesi. Başka bir delile gerek yok. Sen seçilmiş halkın temsilcisinin, seçime iki ay kala milletvekilliğini düşürüyorsun. Milletin iradesinin onların katında bir değeri olmadığını da göstermiş oldular.

"Beni 300 yılla yargılıyacaklar" diyen Baydemir kararın Kürt siyasetine de bir gözdağı olduğunu söyledi. Baydemir, “Benim açımdan onlar benim halkıma en az bin yıl borçlular” dedi.

MECLİS’İN SİTESİ JET HIZIYLA DÜŞÜRDÜ

Irmak ve Baydemir’in vekilliğinin düşürülmesine dair tezkerenin Genel Kurul’da okunmasının hemen ardından Meclis sitesinde de iki isim “Milletvekilliği sona erenler” listesine eklendi.

KERESTECİOĞLU: SEÇİME GİDERKEN BİLE VEKİLLİK DÜŞÜRECEK KADAR ACİZSİNİZ

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın vekilliklerinin düşürülmesine tepki gösterdi. HDP Grubunun Genel Kurulu terk etmesinden önce yaptığı konuşmada Kerestecioğlu, iktidarın seçime giderken bile HDP milletvekillerinin vekilliğini düşürmeye yeltendiğini belirterek “Çünkü acizsiniz” dedi.

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak ve Urfa Milletvekili Osman Baydemir’in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilk tepki Meclis Genel Kurulundan geldi. HDP Meclis Grubu, Genel Kurulu terk etti. HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Genel Kurul’dan ayrılmadan önce yaptığı konuşmada “Birazdan oylayacak ve halkın iradesini bir kez daha hiçe sayacaksınız. Yani siz, halka diyorsunuz ki 'Seçin, seçin, seçim yapalım ama biz sizin iradenizi tanımayız.' Hatta öyle aceleniz varmış ki elimdeki yazıda adli sicil kaydına işlenmiş anayasal engel olmasına rağmen, diyor ki: 'Şahsın adli sicil kaydı vardır'. 'Ey hukukçular' demek istiyorum, sizler de tarihe geçtiniz, sizler de bu dönemin tarihine aynı şekilde bu iktidarla birlikte geçtiniz” dedi.

İktidarın panik halinde seçime gitme kararı aldığını ve seçime giderken bile HDP milletvekillerinin vekilliğini düşürmeye yeltendiğini belirten Kerestecioğlu, “Çünkü acizsiniz, evet. Nasıl ülkenin değil, kendi bekanızı düşünerek seçim kararını aldıysanız aynı acziyet içerisinde bir kez daha seçmen iradesini tanımıyorsunuz, bugün bunu tescil edeceksiniz. Bu ülkede sizin adli ve siyasi kaydınız nedir biliyor musunuz? Acziyet, acziyet, acziyet; kaydınız budur” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 19:22

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