Eskişehir'de cinsel istismara karşı veliler bilgilendirildi

Eskişehir'de eğitimciler, Emek Halk Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte velileri cinsel istismara karşı bilgilendirdi.

Eskişehir'de Eğitim-Sen, Odunpazarı Belediyesi, Öv-Der (Öğrenci Veli Derneği) ve Alikev Gençlik Örgütü Düş Elçileri, cinsel istismara karşı velileri bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Emek Halk Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte konuşan zihinsel engelliler eğitim uzmanı Gürgör Kılıç istismarın en büyük göstergesinin çocuğun beyanı olduğunu ve çocukların bu konuda yalan söyleme ihtimalinin neredeyse olmadığının bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu vurgulayarak, çocuklara yaklaşırken onların kendilerini rahat ifade edebileceği bir dil kullanmak gerektiğini ifade etti. Av. Yıldız Karasu ise ‘kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışının aile, okul, mahkeme her alanda etkin kılınmaya çalışıldığını belirterek buna karşı ısrarlı, birlikte ve çoçuğun korunmasını esas alan bir mücadele yürütmek gerektiğini söyledi. Karasu, mecliste görüşülen tasarıda suçu önlemek yerine, cezaları ağırlaştırarak devletin sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştığına dikkat çekti. Soru cevap bölümün ardından veliler, Öv-Der’in cinsel istismar yasa tasarının geri çekilmesine ilişkin başlattığı imza kampanyasına destek verdi. (Eskişehir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 15:17

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