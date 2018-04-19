Sendikalaşan HT Solar işçileri patron baskısına karşı eylemde

Tuzla'da kurulu HT Solar Enerji'de çalışan işçiler, Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlendikten ve patronla toplu sözleşme masasına oturduktan sonra fabrika yönetiminden baskı görmeye başladı. Son bir hafta içerisinde üç işçinin farklı gerekçelerle işten atılmasına tepki gösteren işçiler, vardiya giriş çıkışlarında, yemek ve çay molalarında eylem yapmaya başladılar.

HT solar işçileri, toplu sözleşmeden bu yana fabrika yönetiminin olur olmaz her şeye tutanak tuttuğunu ve işçileri işten atmakla tehdit ettiğini belirtti. Patronun baskısının örgütlü mücadeleyi hedef aldığını vurgulayan işçiler, "Biz bu baskıyı bertaraf edeceğiz, patronun baskılarına boyun eymeyeceğiz" dedi.

Öte yandan işçiler, durumu iş yeri temsilcileri aracılığıyla Birleşik Metal-İş Gebze Şube yöneticilerine bildirmelerine rağmen sendika yönetiminin hâlâ fabrikaya gelmemesine tepkili. "Bize eylem yapın diyorlar ama kendileri ortada yok, bu durumu kabul etmiyoruz" diyen işçiler, şube yöneticilerinin fabrikaya gelip müdahil olmaması durumunda sendikaya da gideceklerini söylediler. Yaşanan bu gelişmelerin ardından iş yeri sendika temsilcilerinden biri ise istifa etti. (İŞÇİ-SENDİKA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 15:39

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