Marcos Alonso'ya üç maç ceza verildi

İspanyol futbolcu Marcos Alonso, Southampton maçında rakibine yaptığı sert faul nedeniyle üç maç men cezası aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Marcos Alonso, üç maç men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), ligde cumartesi günü oynanan Southampton maçında rakibi Shane Long'a yaptığı sert faul nedeniyle 27 yaşındaki İspanyol futbolcuya 3 maç ceza verdi.

Alonso, başkent temsilcisinin ligde Burnley ve Swansea City, Federasyon Kupası yarı finalinde de Southampton ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Chelsea, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Southampton'ı Olivier Giroud ve Eden Hazard'ın golleriyle 3-2 mağlup etmişti. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 15:08

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