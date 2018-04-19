SES: Meclisteki tasarı istismarı derinleştirir

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, Mecliste görüşülen çocuk istismarı yasa tasarısının eksikliklerine dikkat çekti.

Sağlık ve Sosyal Emekçiler Sendikası (SES), Meclis’te görüşülen cinsel istismar suçuna dair değişiklik öngören kanun tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, cinsel istismar suçlarının cezaları arttırarak değil çocuk odaklı politikaların yasalarla desteklenmesiyle önlenebileceğini belirtti. Açıklamada konuşan SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, “Hazırlanan tasarı, hem istismarı önlemekten uzaktır hem de istismarı derinleştirecek ve yeni sorun alanları oluşturacak bir düzenlemedir”dedi. Tasarının sorunun çözümünü cezalarda arayan bir mantıkla hazırlandığına işaret eden Erden, devletin öncelikli görevinin istismarın oluştuğu şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmak olduğunu söyledi.

YAŞ AYRIMI KABUL EDİLEMEZ

Tasarıda ceza indirimi uygulamasını değiştirecek bir düzenleme olmadığını ve çocuklara yönelik istismarda zaman aşımının kaldırılmadığına dikkat çeken Erden “Tasarı çocuk istismarında 12 yaşı fiilen ‘rıza’ yaşı haline getiriyor. 15 yaşını tamamlamış çocukların istismarında ise ceza oluşması için silah kullanma şartı var. Oysa 18 yaş altındaki her birey çocuktur” diye konuştu. Yetişkinler ve çocukların fail olduğu durumların ayrılmasını, bu konuda çocuk-genç hukuku kapsamında ayrı bir düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Erden “Ayrıca, akranlar arasındaki cinsel deneyim ayrı bir konudur ve suçtan ayırt edilerek tanınmalıdır” dedi.

ÖNLEME NİYETİ YOK

Tasarıda hadımın çözüm önerisi olarak sunulduğunu belirten Erden, “Bu sorunun sebeplerini bireylere indirger. Sorunun toplumsal boyutunu ve devletin istismarın önlenmesi sorumluluğunun üstünün örtülmesi anlamına gelmektedir. Ayrıca istismar olduktan sonrasına yönelik bir cezadır ve öncesinde önlemeye dair bir niyeti olmadığını gösterir. Çocuk istismarcılarının tamamına yakınının herhangi bir psikiyatrik bozukluğu bulunmamaktadır” diye konuştu.

Çocuk istismarını meşrulaştıran her türlü açıklama, yasal düzenleme, söylem ve uygulamanın engellenmesi gerektiğine işaret eden Erden “Önleyici ve koruyucu yaklaşıma sahip, çocuk odaklı, riskleri erken fark edip önlem alabilecek bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalıdır.” (Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 14:53

www.evrensel.net