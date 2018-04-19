'Taş Düğmeler' belgeseli Ankara'da gösterime girdi

Medet Dilek'in yönetmenliğini yaptığı Koçgiri İsyanı'nı anlatan 'Taş Düğmeler' belgeselinin galası Ankara'da Yılmaz Güney Sahnesi'nde yapıldı.

Koçgiri İsyanı'nı anlatan “Taş Düğmeler” belgeselinin galası Ankara'da yapıldı. Yönetmen Medet Dilek'in belgeseli, Yılmaz Güney Sahnesi'nde yapılan galayla Ankaralılarla buluştu. Gösterim sonunda yapılan söyleşide Medet Dilek, belgesel hakkında bilgi verdi. Galaya yazar İsmail Beşikçi de katıldı.

OYUN ALANLARINDAKİ ÖLÜ DÜĞMELER

Medet Dilek'in yönetmenliğini yaptığı Taş Düğmeler belgesel filminin galası Yılmaz Güney Sahnesi'nde yapıldı. 1920'lerde gerçekleşen Koçgiri İsyanı'nı anlatan belgesel o döneme canlı tanıklık edenlerin izlenimlerine de yer veriyor. Sivas, Dersim ve Erzincan bölgelerinden anlatılara yer veren belgeselde yöre insanının travmaları gün yüzüne çıkıyor. Yaşanılanları anlatan insanlar, “Sünnilere dokunmamışlar, bütün Alevileri öldürmüşler” derken bile bu cümlesini kısık sesle kurması dikkat çekiyor. Diğer bir anlatıcının ise “Biz çocuktuk, oynarken bir çok düğme bulduk, sevinerek eve getirdik. Meğer toplu mezarlara gömülen insanların kıyafetlerinin düğmeleriymiş. Ailelerimiz günah diye tekrar gömdü” sözleri o dönemde çocuk olan birinin gözünden yansıyor.

'TOPRAĞIN ALTINDA BİR SÜRÜ İNSAN YATIYOR'

Belgeselde hükümet tarafından isyana sebep olan kişileri getirmesiyle görevlendirilen Topal Osman'ın gerçekleştirdiği katliamlara sıkça değiniliyor. Sinetopya sinema grubu yöneticilerinden Fatin Kanat belgeseli şöyle anlatıyor, “Toprağın altında lolardan ve zolardan bir sürü insan yatıyor. Bu insanları dil, din ırk ayrımı yapmadan andığımız zaman anlamlı olacaktır”. Gösterim sonunda film kadrosunda yer alanlar sahneye çıkarak İsmail Beşikçi'den çiçek aldılar.

'GEÇMİŞ BİLİNMEZSE BUGÜN ANLAŞILMAZ'

Söz alan İsmail Beşikçi, Kürtlerin tarihte çok büyük katliamlar gördüğünü söyleyerek “Ancak bunlar sinemaya, tiyatroya aktarılmadı. O bakımdan bu belgeselin önemi büyüktür.”dedi. Geçmişin bilinmediğinde bugünün anlaşılmayacağını belirten Beşikçi, “Kürtlerin Türklere, Alevilerin Müslümanlığa asimilasyonu devletin amacıdır. Alevilik, Müslümanlıktan hatta Zerdüştlükten daha öncedir. Bu belgesel 1920'lerde nelerin cereyan ettiğini anlamamız bakımından önemlidir”diye konuştu.

Belgesel yönetmeni Medet Dilek, belgeselde yer alan canlı tanıklara dikkat çekerek “Ben buradaki travmaları ortaya çıkartmaya çalıştım. Travmalar politiktir ve insani bir boyut taşır.“dedi.

Gösterim yapılan söyleşinin ardından kokteyl ile sonlandı.(Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 14:27

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