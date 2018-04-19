Yunanistan mahkemesi: Mültecilerin dolaşım özgürlüğü engellenemez!

Yüksek mahkeme kararının, ülkeye gelen mültecilerin ulaştıkları adalardaki kamplarda zorla tutulamasının önüne geçmesi bekleniyor.

Yunanistan'da yüksek mahkeme, ülkeye yeni gelecek mültecilerin dolaşım özgürlüğünün kısıtlanamayacağına hükmetti. Kararla birlikte yeni gelen ve ülkeye iltica başvurusu yapan mülteciler ulaştıkları adalardaki kamplarda zorla tutulamayacak.

Çarşamba günü açıklanan kararda, dolaşım özgürlüğünün kısıtlanmasının, herhangi bir göç politikası ya da kamusal yararla gerekçelendirilemeyeceğine dikkat çekildi.

DW Türkçe’nin haberine göre mahkemenin kararı sadece Yunanistan’a yeni ulaşacak mülteciler için geçerli olacak ve ülkedeki mevcut mültecileri kapsamayacak. Kararla birlikte Yunanistan adalarına ulaşan mülteciler, AB ülkelerine daha kolay geçiş yapma imkanı bulacaklar.

AVRUPA BİRLİĞİ ‘ENDİŞELENDİ’

Yunanistan’da Yüksek Mahkeme’nin kararı, AB’de endişeye yol açtı. Kararın, mültecilerin Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçişlerini engelleme amacı taşıyan Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasını “baltalayabileceği” yorumları yapılıyor. Uygulamanın, Yunanistan’ı daha cazip kılacağı bu nedenle Türkiye’den geçişlerin artabileceği ve Yunanistan’da sınırların sıkı kontrol edilmemesi durumunda diğer AB ülkelerine geçişlerin artabileceğinden “endişe” ediliyor.

ANA KARAYA GEÇİŞLERİ YASAKTI

2016 yılı Mart ayından bu yana Yunanistan adalarına ulaşan sığınmacıların ana karaya geçmeleri yasaklanmıştı.

Yunanistan adalarındaki beş farklı mülteci kampında yaklaşık 15 bin kişi başvurularının işleme alınmasını bekliyor. Yunan yetkililer, bu sayının kamp kapasitesinin çok üzerinde olduğuna dikkat çekiyor. Kararla mültecilerin adalar dışında kapasitesi daha yüksek olan yerlerde kalmalarının sağlanması öngörülüyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 13:41

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