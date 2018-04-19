Ücretleri ödenmeyen Avcılar Belediyesi işçileri iş bıraktı

Avcılar Belediyesinde aylardır ücretleri ödenmeyen işçiler yine iş bıraktı. Sendika başkanı, 'Bu iş sokağa çıkmadan çözülmeyecek'dedi.

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Avcılar Belediyesinde aylardır ücretleri ödenmeyen işçiler bir kez daha iş bıraktı. İşçilerin örgütlü olduğu Belediye-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Erol Özdemir, “Bıçak kemiğe dayanmış vaziyette. İşçiler yeterince sabırlı davrandı, sesini çıkarmadı. Öyle zannediyorum ki bu iş sokağa çıkmadan çözülmeyecek” dedi.

Gazetemize konuşan Özdemir şunları söyledi: “Özel güvenliğin ücretleri 6 aydır ödenmiyor. Fen işlerinde çalışanların 2.5, park ve bahçelerde çalışanların ise 3 aydır ücretleri ödenmiyor. 7 aydır maaş almayan yerler var. İnsanlar ev sahipleriyle problemler yaşıyor, elektriğini, suyunu ödeyemiyor. Bir işçinin senede sadece 2 aylık ücret alması ne demek? 6 aydır maaş alamayan insan ne yapsın. Geçen bir işçi, ev sahibinden yediği 3 tane protesto kağıdını getirip gösterdi. Adamın hastası var, memleketine gidecek yol parası yok. Bir kişi olsa, iki kişi olsa çözersiniz. Ama bir sürü insanın sorunu. Nasıl çözeceğiz biz? Belediye ‘ekonomik anlamda durumumuz kötü, vergi ayını bekliyoruz, çözeceğiz’ diyor ama bu insanların artık beklemeye tahammülü kalmadı. Takdir edersiniz ki ev sahipleri beklemiyor, ya da elektrik, su, doğal gaz ‘vergi ayı gelsin de öyle tahsil edeyim’ demiyor, kesiyor hemen.”

ŞANTİYELERDE DİRENİŞ BAŞLADI

Ücretlerin ödenmesini talep eden Özdemir, “Bıçak kemiğe dayanmış vaziyette. İşçiler yeterince sabırlı davrandı, sesini çıkarmadı. Artık bu iş sokağa taştı taşacak. Öyle zannediyorum ki bu iş sokağa çıkmadan çözülmeyecek. Şu anda iş durdurduk, şantiyelerde direniş başladı. Bizim sendika olarak yapabileceğimiz şey; demokratik haklarımızı kullanmak olacak. Biz de şu anda bunun adımlarını atıyoruz” diye konuştu.

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 15:40

www.evrensel.net