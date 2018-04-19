Figen Yüksekdağ, Diyarbakır'da yargılanacak

Yargıtay, Figen Yüksekdağ hakkında Lice'de yaptığı bir konuşma nedeniyle 5 yıl hapis istemiyle açılan davanın Diyarbakır'da görülmesine karar verdi.

HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında, 2014 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde katıldığı bir taziyede yaptığı konuşma ve Lice'de el konulan bir ajandada bulunan not nedeniyle, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 5 yıl hapis istemiyle açılan dava, Diyarbakır ve Ankara mahkemeleri arasında yetki uyuşmazlığı nedeniyle Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Yüksekdağ'ın Diyarbakır'da yargılanmasına karar verdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Felat Bozarslan'ın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca HDP Eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında yürütülen soruşturma sonunda 11 Ekim 2017 tarihinde hazırlanan iddianamede, Yüksekdağ'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, 19 Ağustos 2014 günü Lice'de bulunan PKK'lilerin defnedildiği mezarlığının yıkılması için düzenlenen operasyonda, Mehdin Taşkın'ın öldürüldüğü belirtildi. Figen Yüksekdağ'ın, Taşkın için kurulan taziye evinde "PKK ve HPG flamasının bulunduğu fotoğraf önünde konuşma yaptığı" ve "15 Ekim 2015 günü aynı bölgede yapılan operasyonda ele geçirilen örgütsel dökümanlar arasındaki bir ajanda bulunan bir yazının altında Figen Yüksekdağ'ın HDP Eş Genel Başkanı olarak isminin olduğu" öne sürüldü.

Yüksekdağ'ın Taşkın'ın cenazesinde konuşma yaptığını aktaran savcı, Yüksekdağ'ın PKK'lilerin defnedildiği mezarlıktaki anı defterine "Mehdin Taşkın ve örgüt üyelerinin eylemlerine sahip çıktığına, bu kişileri şehit olarak nitelendirdiğine ilişkin yazılar yazdığını" iddia etti. Savcı, Yüksekdağ'ın "düşünce ve kanaat açıklaması sınırını aşacak şekilde silahlı terör örgütü ve örgüt üyelerinin cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek ve övecek nitelikte konuşma yaparak ve yazı yazarak terör örgütü propagandası yaptığını" öne sürdü.

İddianameyi kabul eden Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Ekim 2017 tarihli kararında; Yüksekdağ'ın milletvekili olması nedeniyle yargılama yetkisinin Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verdi. Dosyanın gönderildiği Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi ise Yüksekdağ'ın eylemlerinin Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştiği ve Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin 21 Şubat 2017 tarihinde TBMM tarafından düşürüldüğünü kaydetti. İddianamenin hazırlandığı ve yetkisizlik kararı verildiği tarihte Yüksekdağ'ın milletvekili sıfatının bulunmadığını belirten mahkeme, Ankara mahkemelerinin yetkili olabilmesi için Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin devam etmesi gerektiğini kaydetti. Aksi halde, milletvekilliği dönemi içinde suç işleyen ve milletvekili sıfatı ortadan kalkmış olan herkesin yargılamasının Ankara'da yapılması sonucu doğacağını vurgulayan mahkeme, yetkili mahkemenin Diyarbakır olduğunu belirterek karşı yetkisizlik kararı verdi.

Ankara ve Diyarbakır mahkemeleri arasında yetki uyuşmazlığı doğması nedeniyle, dosya yargılama yerinin belirlenmesi için Yargıtay 5'inci Dairesi'ne gönderildi.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçesini yerinde bularak, Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin yetkisizlik kararını kaldırdı. Dosya yeniden Diyarbakır'a gönderilirken, Yüksekdağ'ın yargılamasının önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi. (Diyarbakır/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 12:11

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