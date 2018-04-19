Katliam değil bilim istiyoruz

Osmangazi Üniversitesi'nden bir öğrenci, üniversitede yaşanan son olaylara dair yazdı.

Osmangazi Üniversitesi’nden bir öğrenci

Eskişehir

Geçtiğimiz günlerde Osmangazi Üniversitesi’nde çokça tartışılan bir olay yaşandı: Volkan Bayar tarafından 4 akademisyen silahlı saldırıyla öldürüldü. Olayın ardından bu kişinin daha önce 180 kişiyi FETÖ’cü diye ihbar ettiğini öğrendik.

Bu olay AKP hükümetinin politikalarının bizim yaşantımıza nasıl yansıdığını gösteren acı bir örnektir. Gerek Hasan Gönen’in olayın ardından “bu şahsın zaten psikolojik sorunları vardı, akli dengesi yerinde değildi” gibi söylemleri gerekse silah bulundurmanın zor bir şey olmadığını çok rahat bir dille ifade etmesi akıllara birçok soru işareti getirdi. İlk olarak akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen ve defalarca YÖK’e ve rektörlüğe şikâyet edilmesine rağmen hakkında hiçbir işlem uygulanmayan birinin ruhsatlı silah bulundurabilmesi bu kadar kolay mı sorusunu tartışmamız gerekir. Son 10 yılda bireysel silahlanma %10 artmış durumda. Biliyoruz ki AKP hükümetinin savaş politikaları halkı silahlanmaya teşvik ediyor. 2017 yılında 1722 kişi silahla öldürüldü. Neredeyse her gün silahla işlenen cinayetleri görüyoruz. Hal böyleyken öğrencilerin kendilerini en iyi hissedebileceği ve anlatabileceği üniversitelerin bilim üretilmesi gereken yerler olması gerekirken KHK’lerle üniversitelerin içi boşaltılmış ve bilim dışı gerici zihniyetle donatılmıştır. Osmangazi Üniversitesi öğrencileri olarak Rektör Hasan Gönen’in istifasının tamamen sembolik ve olayın üstünün örtülmesine dönük bir hamle olduğunun farkındayız.

Nasıl ki barış akademisyenlerinin ihraç edilip yerine iktidarın buralara kendi kadrolarını yerleştirdiğini gördüysek Hasan Gönen’in yerine de yine iktidar kadroları atanacak. Fakat üniversitelerde gerçek söz hakkının ve sahibinin, biz öğrenciler olduğunu üniversitelerin ancak bu şekilde özgürleşebileceğini ve bilim üreten yerler haline gelebileceğini bir kez daha vurgulamalıyız.

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