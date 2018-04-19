Kampüste Eşitlik İçin 1 Mayıs’ta Alanlardayız!

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu’ndan kadınlar 1 Mayıs'ta hangi taleplerle alanda olacaklarını yazdılar.

Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu’ndan Kadınlar

ODTÜ

Son günlerde artan kadına yönelik taciz, cinsel saldırı ve eşitsizlik üniversitelere de yansımakta. Bizler Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu olarak kampüs içindeki kadınların ve LGBTİ bireylerin yaşadığı baskı ve ayrımcılığı açıkça görmekteyiz ve biz de bunların birer öznesiyiz.

Öğrencilerin, akademisyenlerin ve personelin tacizi normal bir davranış olarak görmeleri ve tacize uğrayan kişinin tepkisi ile karşılaştıklarında, karşı tarafı suçlamaları ve okul yönetiminin tacizi önleme politikalarının eksik kalması kampüsün ülke sorunlarından bağımsız olmadığını gösteriyor.

Bunun yanı sıra yurtlar hem kadınlar hem de LGBTİ+’ler için ayrı bir sorun oluşturuyor. Gerek yurda geç geldiğimizde savunma yazmamız ya da “Neredeydin?”, “Kiminleydin?”, “Ne yaptın?” gibi sorulara cevap vermemizin beklenmesi kampüs içindeki ve yurtlardaki ayrımcı politikaların birer göstergesidir. Karşılaşılan bu cinsiyetçi ve ayrımcı her türlü politikaya karşı susmamak, sesimizi duyurmak için 1 Mayıs’ta tüm ODTÜ öğrencileri ile birlikte omuz omuza mücadele vermek için bizler de alanlarda olacağız.

www.evrensel.net