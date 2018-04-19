Keşke bana da sorsaydınız!

Gaziantep'ten bir lise öğrencisi, eğitim sisteminde öğrencilerin fikirlerinin önemsenmemesine dair yazdı.

Zehra CEYLAN

Gaziantep Lisesi

Son zamanlarda lise müfredatı, Eğitim Bakanlığı tarafından adeta bir "yapboz" gibi görülerek sık sık değişikler yapıldı. Peki bu değişiklikler öğrencileri nasıl etkiledi? Yeni sınav sistemi ve müfredat biz öğrenciler tarafından beğenildi mi?

Yeni düzenlenen ders içerikleri ile beraber birçok konu değişti. Tam anlamıyla 24 derste değişiklik yaptıklarını belirttiler. 24! Bu ders içeriklerinin değiştiği gibi ders sayıları da değişti elbette. Ben astronomi dersi alıyorum fakat okulumda astronomi öğretmenimiz yok. 2. dönemin başından itibaren farklı branştan bir öğretmenin girip hiç anlatmadığı bir dersten, kendi çalışmalarımız ile sınava gireceğiz. Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (1), Temel Dini Bilgiler (2), Hz. Muhammed'in Hayatı (2) olmak üzere toplam 5 saat din içerikli ders görmemizin yanı sıra, Kimya (2) Fizik (2) Biyoloji (3) derslerini görüyoruz. Din içerikli derslerimizin konuları birbirleri ile bağlantılı ve tamamlayarak giderken fen derslerimizin konularını zor yetiştiriyoruz.

ÜCRETSİZ EĞİTİM HERKESİN HAKKI

Sınav sisteminin de çok sık değişmesiyle hem öğrenciler hem yayın evleri müfredata uyum sağlamakta zorlanıyor. Eklenip çıkarılan dersler, zaman değişikliği başta olmak üzere birçok sorun olduğunu düşünüyoruz. Bir 12. Sınıf öğrencisi bu konuda “Sınava çalışmak hakkındaki tüm planlarımızı ve kitaplarımızı değiştirdik, çıkarılan daha sonra eklenen dersler ve konu değişikliklerinden dolayı birçok konu eksiğimiz var.” dedi. Ayrıca artan dershane fiyatları, maddi durumu iyi olan öğrencilerin bir adım önde olmasını sağlıyor. Bu sınavların ücretinin yanı sıra o paraların nerelere harcandığı ise meçhul.

Herkesin hakkı olmasına rağmen ücretsiz bir eğitim aldığımız söylenemez. Kayıt esnasında ya da komik şeyler için istenen paralar aslında yasal değildir. Temizlik için istenen paraları, öğrencilerin değil devletin karşılaması gerekir. Çoğu okulda tepki olsa da hala bazı okullarda “temizlik parası” adı altında cüzi veya fahiş miktarlar isteniyor. Bir de öğretmenlerin öğrencilerden aldığı sınav (yazılı) parası var. Öğretmenlerin maaşlarına ek olarak kırtasiye ve hazırlık ücreti eklenmesine rağmen bu ücretleri almaları da elbette yasal değil.

'KARAR AŞAMASINA ÖĞRENCİLER DE DAHİL OLMALI'

Demokratik şeffaflık ilkesi, alınan karardan etkilenecek kesimin görüşlerine başvurmadan alınan kararları sorgulamaya izin verir. Yeni eğitim sistemine öğrencilerin de dahil olduğu bir grup ile tartışılarak karar verilmesi, hem öğrencilerin sistemi anlayabilmesi, uyum sağlayabilmesi hem beğenilmesi açısından daha yararlı olur. Aslında biz öğrencilere sorsalar her şey daha kolay olacak. O sistem ile eğitim görüp sınavlara giren, geleceğini planlamaya çalışan bizlerken en çok söz hakkına bizim sahip olmamız gerekir. Ancak bize söz hakkı bile tanımıyorlar. Daha iyi bir sistem ile daha iyi bir geleceğin olacağı günlerde görüşmek üzere.

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