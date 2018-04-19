Öğrenciler eğitim sistemini yorumladılar, aslolan onu değiştirmek

Kocaeli'den liseli öğrenciler 1 Mayıs'a dair görüşlerini tartışıp Genç Hayat'a yazdılar.

Kocaeli Yenikent’ten Lise Öğrencileri

Havanın ısınmasıyla beraber liseli dört arkadaşımızla yeşilliklerin içinde bir bankta buluşuyoruz. Böyle bir eğitim sistemi içerisinde dertleri de çok oluyor tabii. 11. sınıftaki arkadaşlarımız söze sınavlarının sonuçlarından memnun olmadıklarını ve suçlandıklarını söyleyerek başladılar. Bir dersten sınıftan sadece bir kişinin geçtiğini ve gerisinin bu dersten kaldığını söylediler. Bunun karşısında öğretmenlerinin onlara hakaret ettiğini ve kızdığını ifade ettiler. Arkadaşlarımız bu duruma tepkilerini dile getiriyorlar.

DERTLERİ KALİTELİ EĞİTİM DEĞİL

11. sınıftan Deniz diyor ki: "Geçtiğimiz hafta okulda arama yaptılar, büyük suç unsuru olan (!) telefonlarımızı aldılar. Umarız bizim bu derslerden neden düşük aldığımıza dair bir arama yaparlar.” Sözü Zeliş alıyor: "Geçtiğimiz senelerde meslek liselerinde üniversiteye sınavsız geçiş hakkı kaldırıldığı için anadolu lisesine geçmek durumunda kaldım. Eğitim sisteminin anlaşılmadığını, gün geçtikçe sistemin değiştiğini, önce TEOG'un kalktığını, sonra üniversiteye geçiş sınav sisteminin değiştiğini, şimdi ise çember denilen saçma bir sistemin olduğunu görüyoruz. Adrese göre liseyi belirleyen çember sistemi ben orta okuldayken gelseydi çok büyük mağduriyet yaşardım. Liseye yeni geçecek arkadaşlarıma çok üzülüyorum." Şerif ise çember sistemini çok saçma bulduğunu ve zenginlerin istedikleri okula gidebileceklerini yoksulların ise gidemeyeceğini, yeni nesli robotlaştırmak istediklerini söyledi.

'ÖĞRENCİLERİN İSTEKLERİ GÖZ ARDI EDİLİYOR'

Tarık ise okullarında çok fazla haksızlık yapıldığını, okudukları alana dair yeterli bilgileri alamadığını ve eğitimin sürekli teorik bilgiye dayalı olduğunu, uygulamalı bir şey yapmadıklarını belirtti. Bazı hocaların, öğrencileri rahatsız edici davranışlarda bulunduklarını söyledi. Deniz devam etti: "Şu an dayatma bir eğitim sistemi içerisindeyiz. Özellikle yapmayı diledikleri, kendi istedikleri tarzda öğrenciler yetiştirmek. Kesinlikle öğrencilerin istekleri göz ardı ediliyor. Bu şekilde öğrenciler sistemde başarısız ve isteksiz hale getiriliyor. Sorunlarımıza birlikte çözüm arayalım, bu dayatmacı sisteme karşı dik duralım. Paralı eğitime, bilimin arka planda görüldüğü anti-laik sisteme karşı birlik olalım. Her şey yarınımız ve özgürlüğümüz için. Birleşirsek değiştirebiliriz!”

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