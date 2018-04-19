Şurdan bi’ öğrenci uzatır mısın, 1 Mayıs’a

Abidinpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nden bir öğrenci 1 Mayıs’a dair fikirlerini Genç Hayat ile paylaştı.

Abidinpaşa Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi

Ankara

Abidinpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nden bir öğrenci 1 Mayıs’a dair fikirlerini paylaştı. 1 Mayıs’ı işçinin, emekçinin hakkını savunup taleplerini dile getirebildiği bir gün olarak gördüğünü söyledi ve talepleri için sadece bir günün alanlarda olmanın da yeterli olmayacağına vurgu yaptı. Ancak içinde bulunduğumuz zamanda dayanışmanın sağlanacağı alanlarolması gerektiğini söyledi 1 Mayıs alanlarının.

Endüstri meslek liselilerin 2 yıllık geçiş haklarının kaldırılması, staj yerlerinizin sıkı denetimde olmaması ile gelen kötü çalışma koşulları gibi endüstri meslek liselilerin temel sorunlarına karşı bir arada olmasının gerekliliğinden bahsetti. “Eğitimde de sadece meslek dersleri üzerine eğiliyorlar. Bizi sadece fabrikaya hazırlıyorlar. Alanlarda ucuz işgücü olmamak, haklarımızı geri almak için 1 Mayıs’a katılmalıyız.” dedi.

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