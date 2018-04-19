Sayın liseli, neden 1 Mayıs?

MTSO Anadolu Lisesi öğrencileri, yaklaşan 1 Mayıs’a dair konuştular.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi'nden bir öğrenci

MTSO Anadolu Lisesi öğrencileri, yaklaşan 1 Mayıs’a dair konuştular.

Liseliler 1 Mayıs’a katılmalı mı, niçin?

Evet, ben katılıyorum. Bu benim için bir ilk olacak ve 1 Mayıs hakkında pek bilgim olduğunu söyleyemem. Duyduğuma göre 1 Mayıs eğlenceli geçiyor; şarkılar, türküler söylenip halaylar çekiliyor. O gün bayram oluyor. Ayrıca 1 Mayıs’ın benim için manevi bir değeri var. İşçinin ve emekçinin yanında olmak.Hem emekçinin yanındayım hem ailem de emekçi, memur. Karşılığı sonuçsuz taleplerimizi tekrar tekrar söylemek için katılıyorum.

İşsizliğin her gün arttığı bir ülkede gelecek kaygısı taşıyor musun?

Evet, neredeyse herkes gibi. İyi bir üniversite istiyorum ama geleceğim, her alanda belirsiz. İş bulabilecek, geçinebilecek miyim belli değil. Ben de iş istiyor, ekmek paramı kazanmak istiyorum. Bu yüzden 1 Mayıs’a katılmak, orada taleplerimizi söylemek gerekiyor.

'1 MAYIS HER KESİMİN SESİNİ DUYURDUĞU BİR GÜN'

Bir başka öğrenci de neden 1 Mayıs’a katılacağına dair fikrini belirtti.

Liseliler 1 Mayıs’a katılmalı mı, neden?

Katılmalıyız. Çünkü parasız, bilimsel, demokratik eğitim hepimizin hakkı. Bizi geleceksizliğe mahkûm etmeye çalışıp hakkımızı elimizden alanlara karşı birlikte mücadele etmeliyiz. OHAL’e, yoksulluğa, işsizliğe, iş cinayetlerine, öğretmenlerimizin ihraç edilmesine karşı; iş, ekmek, özgürlük ve barış için birlikte alanlarda taleplerimizi dile getirmeliyiz.

'AYRIMCILIĞA, IRKÇILIĞA KARŞI MEYDANLARDA OLMALIYIZ'

Son olarak bir öğrenci daha soruları cevapladı.

Liseliler 1 Mayıs’a katılmalı mı, neden?

Katılmalıyız. Çünkü 1 Mayıs sadece işçilerin hakkını aradığı bir gün değil. Her kesimin sesini duyurmak için meydanlara çıktığı bir gün. 1 Mayıs’ta meydanlarda sorunlarımızı, haklarımızı, isteklerimizi daha yüksek sesle dile getirmeliyiz. Gündelik hayatta iktidarın kendinden olmayanlara yaptığı ayrımcılıklara, ırkçılığa, şoven eğitim anlayışına karşı durmak için o gün meydanlarda olmalıyız. Bununla birlikte giderek büyüyen Kürt sorununun çözümünü masa yerine savaşta görenlere karşı demokratik barışçı çözümün 1 Mayıs’ta dile getirilmesini önemli bir fırsat olarak görüyorum.

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