Babam ve oğlum

Arşiv taraması gerekçe gösterilerek işten atılan bir işçinin 9 yaşındaki oğlu düşüncelerini Genç Hayat ile paylaşmak istedi.

Bundan 13 gün önce Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde taşeron olarak çalışan 150 Fakülte’den toplam 30 işçi, güvenlik soruşturmasından ve sözlü mülakattan geçmelerine rağmen, arşiv soruşturmasına takılarak işten atılmıştı. Hala hiçbir gerekçe gösterilmeden işten atılan işçilerden bir tanesinin 9 yaşındaki çocuğu düşüncelerini gençlik ekimizle paylaşmak istedi.

'BİZDEN ALDIĞINIZ HAYATI GERİ VERİN!'

Duygularını ifade eden genç arkadaşımız haberin 1 Nisan’da gezmeye çıkıp, evden biraz uzaklaştıktan sonra geldiğini söyledi ve şöyle devam etti: “Anneme ne olduğunu sorunca, ağlayarak babamın işten çıkarıldığını söyledi. Bu haberi duyunca küçük kardeşim babamın hep bizimle kalacağını düşünerek mutlu oldu, babama sarıldı; ben ise ağlamaya başladım. Benim ağladığımı gören babam, ‘Oğlum ben sizi şimdiye kadar kimseye muhtaç etmedim bundan sonra da etmeyeceğim. Düşün oğlum bizim köyde hiç paramız yoktu, el arabası bulduk, iyi kötü idare ettik. Korkma.’ dedi. Ben de ‘Tamam baba’ dedim. Benim o gün hissettiklerim mutsuzluk ve korkuydu, elime tüm paralarımı aldım ve babama verdim. Şimdi benim anlatmak istediğim şu; İşimizi geri istiyoruz! Saçma bir sınava girdiler, kadroya alındıkları gün işten çıkarıldılar. Gerekçe göstermeden saçma bahanelerle karşımıza geliyorlar.” dedi. Son olarak kendisinin ve ailesinin tek isteğinin babasının işe geri alınması olduğunu söyleyen genç arkadaşımız duygularını “Bizden aldığınız hayatı geri verin!” diyerek ifade etti.

'İŞİMİ GERİ ALMAK İÇİN 1 MAYIS’TAYIM'

Oğlunun bu düşüncelerinden çok etkilenen, işten atılan taşeron işçi ise şunları söyledi: “Ben 13 gündür hala hangi sebeple işten çıkarıldığımı bilmeden, haklı mücadeleme devam ediyorum. Bundan sonra da devam edeceğim, önümüzde 1 Mayıs var. 1 Mayıs sadece çalışan işçilerin günü değil aynı zamanda işsiz, kadın, genç her kesimin bayramıdır. Ben de işimi geri almak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağım.” diye konuştu.

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