Erzurum'da mültecileri taşıyan kamyon devrildi: 1 ölü, 30 yaralı

Erzurum'da yol kontrolünden kaçmaya çalışan kamyon devrildi, mültecileri taşıyan kamyonun devrilmesiyle 1 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

Erzurum'da, yol kontrolü yapan jandarmadan kaçmaya çalışan sürücünün kontrolünden çıkan kamyon devrildi, kasasında bulunan mültecilerden 1'i öldü, 30'u u yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Erzurum'un Horasan ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçeleri arasındaki Aktaş köyü mevkiinde meydana geldi. Mültecileri taşıyan kamyonun kimliği öğrenilemeyen şoförü, Dellal Karakolu önünde yol kontrolü yapan jandarmayı fark edince kaçmak için, ana yoldan taliye yola girmek istedi. Bu sırada yol kenarındaki tümseğe çarpan kamyon, devrildi.

Yan yatan kamyonun kasasındaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 70 kişi, çevreye savruldu. Kazada, ilk belirlemelere göre kamyonun altında kalan 1 mülteci öldü, 30 mülteci de yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kaçan şoförün yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 09:43

www.evrensel.net