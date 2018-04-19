7'si Danıştay eski personeli 8 kişiye 'FETÖ' operasyonu

'FETÖ' soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7'si eski Danıştay personeli 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 7'si Danıştay eski personeli 8 kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre "ByLock" kullanıcısı oldukları tespit edilen 7 Danıştay eski personeli ile kamu görevlisi olmayan bir kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Anadolu Ajansının aktardığına göre şüpheliler, Ankara, Siirt, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Bursa'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 08:45

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