‘Muhtarlık seçimleri yerel seçimlerle birlikte yapılacak’

Başbakan, muhtarlık seçimlerinin de 24 Haziran’daki seçimle birlikte yapılacağını söylemişti. Başbakanlık açıklamanın ‘sehven’ yapıldığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın bu akşamki açıklaması içinde yer alan ve muhtarlık seçimlerinin de 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerle birlikte gerçekleşeceğini ifade eden sözleriyle ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bu akşam Çankaya Köşkü’nde yaptığı basın açıklamasında; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlerde ‘muhtarlık seçimlerinin’ de yapılacağını sehven ifade etmişlerdir" denildi. Açıklamanın devamında, "Muhtarlık seçimleri, yerel seçimlerle birlikte yapılacaktır" bilgisine yer verildi. (DHA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Erken seçim 24 Haziran 2018'de yapılacak

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 01:16

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