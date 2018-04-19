Mecliste ‘ahlaksızlık’ tartışması

Hükümet tarafından hazırlanan çocuk istismarı yasa tasarısı görüşmelerinde 'ahlak' tartışması görüşmelere damga vurdu.

Gizem ÖRNEK

İstanbul

AKP Hükümeti’nin toplumdaki beklentileri görmezden gelerek hazırladığı ve tepkiyle karşılanan çocuk istismarı yasa tasarısı meclis komisyonlarında görüşülüyor. Komisyonlarda devam eden görüşmelere ‘ahlak’ tartışması damgasını vurdu.

CHP’li ve HDP’li vekiller yasa tasarısında cinsel istismarın failinin de çocuklar olduğu durumlara ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamasını eleştirdi. CHP Milletvekili Şenal Sarıhan, devletin mağdur da olsa fail de olsa çocuğu korumakla yükümlü olduğunu hatırlatarak akranlar arası cinsel ilişki konusunda da ayrı bir düzenleme yapılmasını önerdi. HDP Milletvekili Filiz Kerestecioğlu da “Genç hukuku diye bir hukuk yok bizim ülkemizde. Çocukların cinsel ilişkisini de çok ciddi biçimde cezalandırıyor bu tasarı. Çocukların birbiriyle flörtü, öpüşmesi ya da cinsel ilişkisi bir büyükle aynı şekilde cezalandırılamaz” diye konuştu.

MHP Milletvekili Deniz Depboylu, akranlar arası ilişkiye özel bir düzenleme yapılmasını ancak bu durumun da cezasız kalmamasını isteyerek “Kültürümüze ve geleneklerimize bakarak Avrupa’daki gibi çocuk cinselliğine onay verecek yaklaşımlarda bulunamayız” dedi.

CHP, HDP ve MHP’li vekiller, tasarının akran ilişkilerine ağır cezalar öngörmesini ancak çocuk yaşta evliliklerin engellenmesi için herhangi bir madde bulunmamasını da eleştirdi.

AKP’li vekiller, CHP ve HDP’li vekilleri ‘ahlaksızlıkla’ suçlayınca komisyonda tartışma yaşandı. AKP Milletvekili Hüsniye Erdoğan “Ahlaki yozlaşma varsa bunun yaşı yoktur” dedi.

CHP ve HDP, tasarıda çocukların mağduriyetini giderecek bir madde olmaması ve cezaları ağırlaştırarak cezasızlığa yol açacağı gibi pek çok nedenle eleştiriyor.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 22:26

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