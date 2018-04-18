İsveç’te yeni kurulan ırkçı parti AfS seçimlere hazırlanıyor

İsveç İçin Alternatif (AfS), Eylül ayında yapılacak genel ve yerel seçimlere girmeye hazırlanıyor.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Irkçı ve yabancı düşmanı İsveç Demokratları’dan (SD) ayrılanların kurduğu İsveç İçin Alternatif (AfS), Eylül ayında yapılacak genel ve yerel seçimlere girmeye hazırlanıyor.

Son yapılan kamuoyu araştırmalarının AfS’nin % 2 oranında oy desteği aldığını göstermesi İsveç Demokratları’nı kaygılandırıyor. İsveç Demokratları’nın lideri Jimmie Akesson, AfS’nin partilerinin ilerlemesinin önünde bir tehdit teşkil ettiğini söyledi.

2015 yılında İsveç Demokrat Gençlik’in İskandinavya’nın en saldırgan grubu Nazi Kuzey Direniş Hareketi (NMR) ile yakın ilişkide olduğu açığa çıkmıştı. Nazi partiden geldikleri gerçeğini unutturmak isteyen SD, 20 civarında gençlik yöneticisini partiden ihraç etmişti.

AfS, İsveç Demokratları’nın ihraç ettiği partinin gençlik örgütü İsveç Demokratları Gençlik’in eski Başkanı Gustav Kasselstrand tarafından gizlilik içinde kuruldu. Kurulmasından kısa bir süre geçmesine rağmen İsveç Demokratları’ndan ayrılan üç milletvekilini üye yapmayı başardı.

AfS’ye üye olan milletvekilleri arasında 1995-2000 yıllarında İsveç Demokratları’nın liderliğini yapan Mikael Jansson da bulunuyor.

NAZİLER ‘AfS’Yİ DESTEKLİYOR

NMR ve Sağcı Kuzey Alternatif adlı ırkçı ve faşist örgütlenmeler yeni kurulan AfS’ye destek veriyor. Sağcı Kuzey Alternatif İsveç Demokratları’nın eski yöneticilerinden Christoffer Dulny tarafından kuruldu ve ABD’deki ırkçı ve faşist örgütlenmelerle yakın ilişki içersinde.

Sağcı Kuzey Alternatif, hedeflerinin İsveç’i yönetenlerin ve gazetecilerin asılarak ya da suda boğularak infaz edilmelerini, İsveç Demokratları’nın yöneticilerinin de toplama kamplarına gönderilmeleri olduğunu söylüyor.

Örgütün internet sisesinde yayımlanan bir resimde İsveç Başbakanı Stefan Löfven’in kesik başı, diğer bir resimde de İsveç Demokratları’nın yöneticilerinin toplama kampındaki tutsaklara giydirilen elbiseler içindeki resimleri yer alıyor. “Gustav Kasselstrand ile birlikte daha güçlüyüz” deniliyor.

AfS’nin lideri Kasselstrand, ‘Haberler24’ adlı internet sitesinin resimler hakkında ne düşündüğü sorusunu “Onların çalışmalarını övmek veya kınamak için bir neden görmüyorum. Şu anda AfS için yoğunlaşıyorum. Bizim her hangi bir örgütle resmi ilişkimiz yok” diyerek cevapladı.

AfS POTANİSYEL OLUMSUZ BİR ETKİ YARATIYOR

SD lideri Jimmie Akesson, İsveç Devlet Radyosu’yla yaptığı söyleşide AfS’nin potansiyel bir olumsuz etki yarattığını ve güçlenmesinin İsveç Demokratları’nın oy oranlarının düşmesine ve Kırmızı-Yeşil Hükümetin 4 yıl daha iktidarda kalmasına yol açacağını söyledi.

Akesson, AfS’nin partilerinde olmasını istemedikleri kişiler tarafından kurulduğunu ve her iki parti arasında oldukça büyük farklılıklar bulunduğunu belirtti.

En büyük farklılılığın İsveçliliğe bakışta görüldüğünü söyleyen Akesson, “Biz açık bir İsveçlilikten yanayız, AfS değil. Onlar başka bir ülkede doğanların İsveçli olamayacağını söylüyor” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 20:21

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