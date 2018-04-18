Ayvalık'ta 1 Mayıs çağrısı: Sömürüsüz bir dünya için

Ayvalık'ta bir araya gelen sendikalar, siyasi parti ve kitle örgütleri, 1 Mayıs’ı Ayvalık Meydanı’nda kutlayacaklarını açıkladı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 1 Mayıs Tertip Komitesini oluşturan sendikalar, siyasi parti ve kitle örgütleri, 1 Mayıs’ı Ayvalık Meydanı’nda kutlayacaklarını açıkladı. Tüm işçi ve emekçilere 1 Mayıs’a katılma çağrısı yapıldı.

Aralarında Belediye-İş, SES, BES, Eğitim-Sen, Tüm Emekli-Sen, CHP, HDP, ÖDP, EMEP, BHH, İnşaat Mühendisleri Odası temsilcilerinin de bulunduğu 1 Mayıs çağrıcısı kurumlar Boğaziçi Otel’de bir basın toplantısı yaptı.

Kurumlar adın yapılan ortak açıklamada, “Tüm baskılara, OHAL’e, kanunsuzluklara, KHK’lara karşı işçilerin, halkların ortak mücadelesine ihtiyaç duyuluyor” denildi. Giderek artan yoksulluğa ve işsizliğe, güvencesiz çalışma dayatmasına, işçi cinayetlerine vurgu yapılan açıklamada yerel sorunlara da dikkat çekildi. Madencilik faaliyetleri ile yeraltı sularının kirletilmesine, zeytinliklerin ve ormanların talan edilmesine karşı da taleplerini dile getireceklerini belirten kurumlar, “Ayvalık emek ve demokrasi güçleri olarak işçi sınıfı ve emekçilerin kapitalist sömürüye karşı birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ta insanca bir yaşam, barış, demokrasi ve özgürlük için 11.00’da öğretmenevi önünde olacağız” denildi. (Balıkesir/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 18:24

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