Yeni KHK geliyor, TSK’de 3 bin kişi ihraç edilecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli TSK içinde 3 bin kişinin önümüzdeki günlerde çıkacak KHK ile ihraç edileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ‘FETÖ'nün birinci aşama mahrem ve kripto yapısına mensup, TSK içinde 3 bin kişilik bir yapıyı deşifre ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki günlerde KHK'yle bunlar da ihraç edilecek. Başbakanlığa gönderdik" dedi. (AA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 18:20

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