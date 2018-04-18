Adana’da aynı alanda iki 1 Mayıs

Adana'da DİSK, KESK, TMMOB; Adana Tabip Odası ve Adana Barosu, 1 Mayıs'a çağrı yaparak, hazırlıkların başladığını duyurdu.

Adana'da DİSK, KESK, TMMOB; Adana Tabip Odası ve Adana Barosu’nun oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi Adanalı emekçileri 1 Mayıs alanına çağırdı. Eğitim Sen Adana Şube binasında yapılan açıklamada 1 Mayıs günü 17.30’da Uğur Mumcu Meydanı’nda (İstasyon Meydanı) olacağı duyuruldu. Her sene yapılan yürüyüşe ise Hak-İş’in Adana’da yapacağı merkezi miting gerekçe gösterilerek bu yıl Valilik tarafından izin verilmedi. Hak İş, alan için saat 09.00’la 16.00 saatleri arasına başvurdu. Hak-İş’e bağlı sendikaların katılacağı ilk miting biter bitmez ikinci mitingin hazırlıkları başlayacak.

TÜMTİS Adana Şube Başkanı Halil Çekin de yer aldığı basın toplantısında konuşan Tertip Komitesi Başkanı Muzaffer Yüksel, “Türk-İş Hatay’a gidiyor. Ancak Türk-İş’e bağlı TÜMTİS Adana’daki kutlamamıza katılacak” dedi. Kararlarında değişiklik olmazsa Türk-İş’e bağlı diğer sendikaların Hatay’daki merkezi mitinge katılması bekleniyor.

Çağrı metnini okuyan KESK Dönem Sözcüsü ve Tertip Komitesi Başkanı Başkanı Muzaffer Yüksel, “Her sene olduğu gibi bu sene de, emeğin taleplerini, demokrasiye, barışa ve özgürlüğe olan özlemimizi 1 Mayıs meydanlarında haykıracağız” dedi. Yüksel, “Milyonlar OHAL ile dayatılan yeni rejimin karanlığına teslim olmayacak. 1 Mayıs meydanlarından görkemli bir biçimde ilan edecek. Bu ülke için çalışan, emek veren ama en temel hakları yok sayılan milyonlar, yurttaş olduklarını hatırlatmak için, ‘cumhur’un kim olduğunu göstermek için, birlik, mücadele ve dayanışma için buluşacak. Milyonlar bir arada kazanacağımız rengarenk, güneşli güzel günlerin, emek ile kuracağımız geleceğin resmini çizmek için 1 Mayıs meydanlarında buluşacak. Adanalı emekçileri 1 Mayıs alanına çağırıyoruz” diye konuştu. Yüksel, mitingin konuk sanatçısının Mustafa Özarslan olacağı bilgisini verdi. (Adana/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 17:51

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