Sanayicilerin 4’te 3’ü kurdan çekiniyor

İmalat sanayindeki firmaların yüzde 75’i önümüzdeki 12 ay içerisinde döviz kurlarının işletme performansına negatif etki edeceğini düşünüyor.

İSO’nun ilk kez yayımladığı, ‘Türkiye Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler’ araştırmasına göre, imalat sanayindeki firmaların yüzde 75’i önümüzdeki 12 ay içerisinde döviz kurlarının işletme performansına negatif etki edeceğini düşünüyor.

IHS Markit iş birliğinde mart ayında 400 sanayi firması ile yapılan ankete göre, önümüzdeki bir yılda üretim, kârlılık, istihdam, yatırım harcamaları ve yeni siparişlerde artış bekleniyor. Araştırmaya göre, önümüzdeki 12 aylık gelişmelerin ‘işletme performansına etkileri’ konusunda en yüksek risk unsuru olarak yüzde 77.5 ile hammadde fiyatları görülüyor. Bu riski yüzde 75.5 ile döviz kurları takip ediyor.

ÜRETİMDE ARTIŞ BEKLENİYOR

İSO Türkiye Sanayisinde Görünüm ve Beklentiler raporunun ilkine göre, finansman koşulları ve enflasyonist baskılara rağmen gelecek 12 ayda üretim hacminde artış bekleyen imalatçıların net denge oranı yüzde 45.4 oldu. Bu sonuç, imalatçılar arasında gelecek bir yılda üretim görünümüne ilişkin güvenin yaygın olduğuna işaret etti. Araştırmada gelecek bir yılda kârlılıkta artış beklenirken, yatırım harcamaları, siparişler ve işe alımlara ilişkin beklentiler de olumlu seyretti. İthal hammadde maliyetlerinin ise negatif etkilenmesi bekleniyor.

(İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 17:25

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