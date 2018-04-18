Kimyasal araştırması sonuçları nerede?

HDP'li Behçet Yıldırım, Sağlık Bakanlığı’nın Kocaeli ile Ergene Nehri Havzasında yer alan illerde yaptığı kanserojen araştırmasının sonuçlarını sordu.

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, Kocaeli (Dilovası) ile Ergene Nehri Havzasında yer alan illerde çevresel ortamlarda bulunan kanserojen (kanser yapıcı) kimyasalları tespit etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmanın sonuçlarının neden açıklanmadığını sordu.

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım Sağlık Bakanı Ahmet Demircan tarafından cevaplandırılmasını talep ettiği soru önergesinde kanser vakalarının en fazla görüldüğü bölgeler olan Kocaeli’nin Dilovası ilçesi ile Ergene Nehri Havzasında yer alan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde çevresel ortamlarda bulunan kanserojen (kanser yapıcı) kimyasalları tespit etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 2011-2016 yılları arasında kapsamlı bir araştırma çalışması gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalışma sonucu Ergene Havzası ve Kocaeli Dilovası bölgesindeki binlerce yerleşim bölgesinden alınan toprak, su, gıda ve hava, akarsu ve deniz suyu gibi örneklerin analizi sonucu ciddi bir kimyasal kirlenme olduğunun tespit edildiğini belirten Yıldırım “Araştırma endüstriyel üretimin yoğun olduğu Ergene havzası ve Kocaeli Dilovası bölgesinde kanser hastalığı görülme sıklığı ile çevresel ortamlardaki kanserojen madde kirliliği arasında bir ilişki olup olmadığını araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan proje çalışmasında bu illerde yer alan sanayi tesisleri açığa çıkardıkları atık suları herhangi bir kimyasal arıtma yapmadan nehre boşaltıldığı, nehir aşırı yağışlar sonucu taştığında bütün Ergene Ovası zehirli kimyasal maddelerle kirletildiği belirtilmiştir. Bu zehirli maddelerin yeraltı sularına ve yetiştirilen gıda ürünlerine de bulaştığı da ifade edilmiştir” dedi

Yıldırım, Demircan’a şu soruları yöneltti: “ Ergene havzası ve Dilovası bölgesinde böyle bir proje çalışması yapılmış mıdır? Söz konusu proje yapılmış ise milyonlarca insanın sağlığını ilgilendiren son derece kapsamlı bu araştırma projesinin sonuçları neden açıklanmamıştır? Projeye göre o bölgelerde yaşayan insanların soludukları hava, içtikleri su, yedikleri gıdalar ve çalışma ortamlarından bünyelerine kansere neden olan kimyasal maddeler bulunmuş mudur? Proje için köy ve mahalle düzeyinde kaç yerleşim bölgesinden analiz için örnekler alınmıştır? 2017 yılında Türkiye’deki kanser ölüm oranlarıyla Dilovası bölgesindeki kanser ölüm oranları nedir? Gıdalarda en çok pestisit kalıntısı çıkan il neresidir? Arsenik içeren gıda ürünlerinin Ergene bölgesinde Antalya’ya kıyasla daha fazla çıkması bu bölgedeki toprak ve su kaynaklarında bir arsenik kirlenmesi olduğuna işaret ettiği söylenebilir mi?” (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 17:15

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