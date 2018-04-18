Boğaziçili tutuklu kadın öğrenciler: Susarak suça ortak olmayacağız

Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri “Boğaziçili Tutsak Kadınlar” imzasıyla bir mektup yolladı.

Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan dört kadın Boğaziçi öğrencisi, kamuoyuna ve üniversite bileşenlerine hitaben bir mektup yazdılar. “Savaş çığırtkanı dalgaya teslim olmayacağız” dediler.

Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri “Boğaziçili Tutsak Kadınlar” imzasıyla bir mektup yolladı.

Bianet’ten Elif Ünal’ın haberine göre mektupta “hükümetin yönetememe sıkışıklığını gündem değiştirerek, savaşlar ve teröristler icat ederek aşmaya çalıştığını” söyleyen kadın öğrenciler; susarak bu suça ortak olmayacaklarını söylediler. Kadın öğrenciler mektuplarında şu ifadeleri kullandılar: “Bugün 13 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisinin eğitim hakkı fiili olarak gasp edilmiştir. Bize ve okulumuza dönük bu sert saldırılarının siyasi süreçlere bağlı olduğunu; krize sürüklediği ülkeyi yönetememe sıkışmışlığını gündemi değiştirerek, savaşlar ve teröristler icat ederek aşmaya çalıştığını biliyoruz. Yurtlardan, kütüphanelerden, kampüs kapılarından teker teker alınmamıza neden olan düşüncelerimizi yineliyoruz: Silahlara, şehirlerin bombalanmasına, ölümlere ve yüz binlerce insanın göç etmek zorunda bırakılmasına karşıyız! Susarak bu suça ortak olmayacağız. Yükselen şovenist ve savaş çığırtkanı dalgaya teslim olmayacağız. Boğaziçi Üniversitesi’ne ve öğrencilerine uyguladıkları baskıyla bizi ne korkutabilir ne de yıldırabilirler. Biz tarihe karşı sorumluluğumuzu içeride olduğumuz süre boyunca mücadelemizi sürdürerek gerçekleştireceğiz.” (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 17:14

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