Sosyal medyada silah satışı pazarlığı!

Trabzon'da 2. el eşya alış verişinin yapıldığı bir sosyal medya hesabında bazı kullanıcıların silah satışı yapmak istemesi tepki çekti.

Trabzon'da üniversite öğrencileri arasında 2. el eşya alışverişi yapılan sosyal medya grubunda, bazı takipçilerin tabanca satışı yapmak istemesi tepki çekti. Bazı takipçiler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da etiketleyip, ilanı paylaşarak şikayette bulundu.

Silaha ulaşmak işte bu kadar kolay!

Kentte öğrenim gören üniversite öğrencilerinin ilan vererek eşya alım satımı yapmak için kullandıkları ‘KTÜ 2. El Eşya ve ev alım satım takas platformu’ adlı sosyal medya grubunda bazı takipçiler, tabanca satmak için ilan verdi. Yaklaşık 82 bin üyesi bulunan sosyal medya grubunda bir takipçi fotoğrafladığı tabanca ve şarjörünü paylaşarak satmak istedi. Bazı takipçilerin fiyat ve pazarlık yazışmalarında bulunduğu dikkat çeken ilana, bazıları ise tepki gösterdi. Yapılanın suç olduğunu belirten takipçiler, Twitter üzerinden etiketledikleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzon Valisi Yücel Yavuz’a ileterek şikâyette bulundu. (Trabzon/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 15:59

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