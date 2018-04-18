LeMan’ın yeni sayısında Merve Çavdar yer aldı

LeMan Dergisi, yeni sayısının kapağında ataması yapılmadığı için intihar eden öğretmen Merve Çavdar’a yer verdi.

Ataması yapılmadığı için önceki gün Aydın’da intihar eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Merve Çavdar, LeMan dergisinin bu haftaki kapağında yer aldı. Çavdar’ın ders anlatırken resmedildiği kapakta, çocuk yaşta polisler tarafından katledilen Uğur Kaymaz, Ceylan Önkol ve Berkin Elvan da hemen arkasında öğrencileri olarak yer aldı.

Ataması yapılmayan bir öğretmen daha intihar etti

Çavdar’ın konuşma baloncuğunda ise “Çocuklar bugün ders yapmıyoruz, baharı kutluyoruz…” cümlesi yer aldı.

Uğur Kaymaz 2004 yılında babasıyla evinin önünde polisler tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. 12 yaşındaki Kaymaz’ın vücudundan 13 kurşun çıkmıştı.

Ceylan Önkol 12 yaşında 2009 yılında üstüne düşen havan topu sonucu hayatını kaybetmişti.

Berkin Elvan 14 yaşında Gezi Direnişi sırasında başına gelen biber gazı sonucu uzun süre komada kalmasının ardından yaşamını yitirmişti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 16:00

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