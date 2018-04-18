Tez-Koop-İş Sendikasından toplumsal cinsiyet temelli tüzük değişikliği

Yakın zamanda 'Tez-Koop-İş Kadın' dergisiyle kadın yayıncılığına adım atan sendika, tüzüğüne toplumsal cinsiyet temelli maddeler ekledi.

Tez-Koop-İş Sendikası, 7 Nisan’da yaptığı Olağanüstü Tüzük Genel Kurulunda, ana tüzüğüne “Kadın erkek eşitliğini sağlamak için çaba sarf eder” ifadesi eklenirken; sendikanın görev ve yetkilerinin tanımlandığı maddeye ise “Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için işyerlerinde gereken her türlü önlemin alınması ve uygulanması için çalışır, işyerlerinde cinsiyet temelli her türlü şiddete karşı mücadele eder” eklemesi yapıldı.

Ana tüzükte yapılan toplumsal cinsiyet temelli bir değişiklik de maddeye eklenen kadın çalışma kurulları oldu. Şube Danışma Organları çerçevesinde oluşturulan “Kadın Çalışma Kurulları” şubelerin bir organı olarak tanımlandı.

‘ÜYELERİMİZ YÜZDE 40’A YAKINI KADIN’

Konuyla ilgili açıklama yapan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, üyelerinin yüzde 40’a yakınının kadın olduğunu söyleyerek, “Kadınların işyerlerinde ve toplumsal hayatta karşılaştıkları toplumsal cinsiyet temelli sorunların dile getirilmesi ve bunların sendikal politikalarımıza yansıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Tez-Koop-İş Kadın Dergisini geçtiğimiz ay hayata geçirerek bu alanda önemli bir adım attık. Derginin açtığı yolda ilerleyerek, Tüzük Genel Kurulumuzda ana tüzüğümüze toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten yeni maddeler ekledik. Tez-Koop-İş Sendikası bu konudaki çalışmalarına devam edecek” dedi. (EKMEK VE GÜL)

Tez-Koop-İş Sendikasından kadın dergisi

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 15:51

www.evrensel.net