Fincancı, Önderoğlu ve Nesin'in duruşması 9 Ekim’e ertelendi

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanıştıkları için yargılanan Şebnem Korur Fincancı, Erol Önderoğlu ve Ahmet Nesin’in duruşması 9 Ekim’e ertelendi.

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanıştıkları için 20 Haziran 2016 tarihinde tutuklanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Gazeteci-Yazar Ahmet Nesin’in yargılandığı davanın altıncı duruşması görüldü.

Çağlayan Adliyesi’ndeki 13.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu ile avukatları hazır bulundu. Duruşmayı Fransa Konsolos Yardımcısı, Norveç Büyükelçisi ve Af Örgütü temsilcileri izledi.

Mahkeme, yurt dışında olduğu için henüz ifadesi alınamayan Ahmet Nesin’in ifadesinin alınması yönündeki talimat cevabının beklenmesine karar vererek duruşmayı 9 Ekim’e erteledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Fincancı, Önderoğlu ve Nesin'in davası 21 Mart'a ertelendi

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 15:30

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