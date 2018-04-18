Uganda'da eşcinsel ilişkiden sonra oral seks de yasaklanıyor

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, ülkede oral seksi yasaklamak için kanuni düzenleme yapmak istediklerini duyurdu.

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, oral seksi yasaklamak istediğini belirterek ağzın yemek yemek için olduğunu ifade etti.

'ÜLKE DIŞINDAN GELENLER UGANDALILARI KANDIRIYOR'

Daily Mail’de yer alan habere göre, vatandaşlarına oral seks ile cinsel ilişkiye girmeyi yasaklamak istediğini belirten Museveni, ülke dışından gelenlerin oral seks konusunda Ugandalıları kandırdığını öne sürdü. Cumhurbaşkanı gazetecilere, “İnsanlarımızı buradan, yanlış eylemlerde bulunmamaları için uyarıyorum. Ağız yemek yemek içindir. Seksin adresini biliyoruz” dedi.

EŞCİNSEL İLİŞKİYE ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASI GETİRİLMİŞTİ

Musenevi, 2014 yılında da eşcinsellik karşıtı yasayı imzalamış ve ülke genelinde eşcinsel ilişkiye girmeyi yasadışı hale getirmişti. İmzalanan yasayla eşcinsel ilişkiye giren Ugandalılara ömür boyu hapis cezası verilmeye başlamıştı. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Nisan 2018 01:08

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