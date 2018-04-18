Kocaeli'de Ortaöğretime Geçiş Sistemi protesto edildi

Eğitim-Sen, Veli-Der ve Laik ve Bilimsel Eğitim Hareketi, velilere yaptığı çağrıyla 'Yeni Ortaöğretime Geçiş Sistemini birlikte durdurabiliriz' dedi.

İzmit Yahya Kaptan Anadolu Lisesi önünde açıklama yapan Eğitim-Sen, Veli-Der ve Laik ve Bilimsel Eğitim Hareketi, Ortaöğretime Geçiş Sistemi'ne dair ortak açıklama yaptı. Özellikle velilerin destek verdiği eyleme, CHP, ÖDP, Halkevleri, MMO ve Yahya Kaptam Mahalle Muhtarı da katıldı. Ortak açıklamayı okuyan Eğitim-Sen Kocaeli Şube Başkanı Hicran Turan, yeni sistemde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ısrarcı olduğunu, uyarı ve itirazlarının ise dikkate alınmadığını belirtti.

'ÇOCUKLAR İMAM HATİP VE MESLEK LİSELERİNE YÖNLENDİRİLİYOR

MEB'in "Kervanı yolda dizme" mantığı ile hareket ettiğini aktaran Turan, "1 milyon 200 bin öğrencinin sadece yüzde 10'u Bakan Yılmaz'ın 'nitelikli' olarak tarif ettiği 1367 okula yerleşecek. Bu okulların neredeyse yarısı imam hatip ve meslek liselerinden oluşuyor. AKP, 4+4+4 sisteminden bu yana eğitimde izlediği dinselleştirme, özelleştirme ve işçileştirme politikasındaki ısrarını sürdürüyor. Sınavda başarılı olacak çocuklarımızı imam hatip ve meslek liselerine yönlendiriyor" dedi.

Eğitimin sosyal bir hak olduğunu vurgulayan Turan, "MEB'in ortaöğretime geçiş sistemini yeniden yapılandırmasındaki temel amaç, resmi istatistiklerle kanıtlanmış olan ve öğrencilerin tercih etmek istemediği, imam hatip ve meslek liselerine öğrencilerin gitmek zorunda bırakılmasıdır. Velilere çıkış yolu olarak da özel liseler işaret edilmektedir. Herkese eşit, parasız, laik, demokratik eğitim olanağı sağlamak devletin görevidir" diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 14:39

www.evrensel.net