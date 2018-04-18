Rewşan Çeliker konseri 21 Nisan’da

Müzisyen Rewşan Çeliker, Ax Lê Wesê albümünün tanıtımı sonrası İstanbul’daki ilk konserini Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenliyor.

Rewşan Çeliker, kısa bir süre önce dijital platformlarda yayımlanan Ax Lê Wesê albümünün tanıtımından sonra İstanbul’daki ilk konserini gerçekleştirecek.

21 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de Şişli Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde yapılacak konserde ağırlıklı olarak albümdeki şarkılara yer verilecek.

Çeliker konserde albümde yer almayan şarkıları da ilk kez seslendirecek.

Çeliker’in müzikal altyapısı, çok dilli ve kültürlü disiplinlerden besleniyor. Sanatçı Çeliker son albümü Ax Lê Wesê’de beş Kürtçe, üç Ermenice şarkı yorumlamıştı.

Bir dönem Horizon grubu ile Hayal Kahvesinde akustik performanslar sergileyen sanatçı, müzikal hayatına Vartkes Keşiş, Hazal Akkerman, Hakan Gürbüz ve Hakan Kaya’yla birlikte devam ediyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 14:24

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