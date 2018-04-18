Cinsel işkence davasında tutuklama talebine yine ret!

Sahibi olduğu kafede çalışan 2 çocuğu darbedip cinsel işkenceye maruz bıraktığı gerekçesiyle yargılanan şahıs ve koruması yine tutuklanmadı.

Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl, sahibi olduğu kafeye gelen 3 futbolcunun fotoğrafını çeken 2 çocuk çalışanını darbedip cinsel işkenceye maruz bıraktığı gerekçesiyle yargılanan Kafe Sahibi Cemal Sert ve koruması Adil Tosun hakkındaki tutuklama talebi yeniden reddedildi.

Davanın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2. duruşmasına mağdurlar ve aileleri katılırken sanıklar katılmadı.

‘SANIK ADİL TOSUN’UN AKLİ DENGESİ YERİNDEDİR’

Yapılan kimlik kontrollerinin ardından mağdur O.D. sanıklardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, “Önceki ifadelerim doğrudur. Sanık Adil Tosun’un akli dengesi yerindedir, kendi yorumlarında da kendisini mahalle büyüğü olarak tanıtmıştır. Müdüriyetin alt katında sanıkların elinde sürekli silah görüyordum. Darp raporumuz mevcuttur ”dedi. Ardından söz alan mağdur O.D’nin avukatı Barış Yavuz, sanıkların tutuklanmasını talep ettiklerini dile getirdi. Mağdur M.Ş.E. ise önceki beyanlarının devam ettiğini anlatarak şikayetinin devam etmekte olduğunu ifade etti.

DURUŞMA 19 EYLÜL’E ERTELENDİ

Mağdur O.D’nin beyanlarının dinlenmesinin ardından verilen kararda dava 19 Eylül 2018’e ertelenirken, sanık Adil Tosunun Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verildi. Davanın bitmesinin ardından mağdur yakınları 2 yıl süren davanın karara bağlanmamasına tepki gösterdi. Duruşma sonrası mağdur yakınları polis eşliğinde adliyeden çıkarıldı. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Kafe sahibinden yanında çalışan 2 çocuğa cinsel işkence

Çocuklara cinsel işkence davasında tutuklama talebine ret!

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 12:47

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