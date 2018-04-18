Bursa’da işçi servisi devrildi: 2’si ağır, 10 yaralı

Bursa Harmancık'ta madene işçi taşıyan servis devrildi, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Bursa’nın Harmancık ilçesinde, madene işçi taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Harmancık ilçesi Meyram mevkiinde meydana geldi. Taşeron firma tarafından işletilen krom madenine işçi taşıyan servis minibüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Tavşanlı Mustafa Kalemli ve Harmancık devlet hastanelerinde tedaviye alındı.

Bu arada kazanın sürücü Ali T.'nin direksiyon başında uyuması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Aracın uçuruma doğru gittiğini fark eden işçilerin uyardığı sürücünün direksiyon kırarak, uçuruma düşmekten kurtulduğu ve kazanın meydana geldiği iddia edildi.

Sürücü Ali T., jandarma tarafından gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 12:09

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