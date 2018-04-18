İnşaat sektörü, bir önceki yıla göre yavaşladı

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin faaliyet endeksine göre inşaat sektörü geçtiğimiz yıla göre yavaşladı.

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB), Faaliyet Endeksi, inşaat sektörünün önceki yıla kıyasla düşük kaldığını ortaya koydu.

Hazır Beton Faaliyet Endeksi Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.1’lik düştü. Ankete katılan firmaların yüzde 16’sı Mart ayında satışlarının arttığını belirtirken satışlarında önceki bir aya göre azalma olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 42 oldu. Alınan kayıtlı siparişlerde artış olduğunu söyleyenler yüzde 16 olurken, düşüş olduğunu söyleyenler ise yüzde 45 oldu.

THBB’nin Hazır Beton Endeksine göre;

Hazır beton sektöründe faaliyet, güven, beklenti ve bileşik endeks olan Hazır Beton Endeksi’nin değeri önceki yılın aynı dönemine göre düştü. Özellikle Faaliyet Endeksi’nin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1’e yakın azalması, Mart ayının bir önceki yıla göre hazır beton üretiminde zayıf geçtiğine işaret etti. Beklenti Endeksi’nde de, bir önceki yıla kıyasla benzer bir düşüş olması, beklentinin zayıf olduğunu ortaya koydu. Güven Endeksi de diğer endeksler gibi geçen yıla kıyasla düştü.

Ankete katılanların yüzde 7.0’ı yeni istihdamı düşünürken, yeni yatırım düşünenlerin oranı ise yüzde 13 oldu. Ankete katılan firmaların yalnızca yüzde 27’si tedarikçilere vereceği siparişin önümüzdeki üç ayda artacağını düşündüğünü açıkladı.

Önümüzdeki üç ayda satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 29 iken satışların azalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 26 oldu.

Grafik: Türkiye Hazır Beton Birliği

MART AYINDA ARTIŞ VAR AMA TATMİN EDİCİ DEĞİL

Hazır Beton Endeksi Mart Ayı Raporu sonuçlarını değerlendiren Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, Faaliyet Endeksi’nin 13 ayın en düşük değerinden sonra Mart ayında yukarı yönlü bir hareket sergilediğini; ancak, bir önceki aya kıyasla sektörün bu yukarı yönlü hareketinin tatmin edici olmaktan uzak olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıla kıyasla inşaat sektöründe bir yavaşlama yaşandığının net bir şekilde görüldüğünü söyleyen Yavuz Işık, “Güven Endeksi’nin, son bir yıldaki en düşük değerini alması dikkat çekicidir. Faaliyet Endeksi’nin mart ayında bir önceki aya göre yukarı yönlü hareket etmesi umut verici olmakla birlikte tatmin edici değildir. Şu aşamada inşaat sektöründe bir durgunluktan bahsetmek mümkün olmamakla birlikte, bu şekilde devam etmesi durumunda 2018 yılında inşaatın kendisinden beklenen performansı ortaya koyması olası değildir. İnşaattaki yavaşlamanın önüne geçecek, 2017 senesindeki inşaat sektörünün yüzde 8.9’luk büyümesini çift haneli rakamlara çekecek düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 11:17

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