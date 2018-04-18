İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 4 yaralı

İsrail, Han Yunus kentinin doğusundaki Huzaa beldesine hava saldırısı düzenledi, 1'i ağır 4 Filistinli yaralandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısında biri ağır olmak üzere 4 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Han Yunus'taki Avrupa Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansının aktardığına göre, İsrail ordusu tarafından Huzaa beldesine gece saatlerinde yoğun saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden halka gerçek mermiler de kullanarak karşılık veriyor. Gösterilerin başladığı ilk günden beri 35 Filistinli hayatını kaybetti, 3 binden fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 10:11

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