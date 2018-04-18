Barbara Bush hayatını kaybetti

ABD Eski Başkanı George Bush'un eşi ve ABD Eski Başkanı George W. Bush'un annesi Barbara Bush 92 yaşında hayatını kaybetti.

George Bush'un eşi ve George W. Bush'un annesi Barbara Bush 92 yaşında hayatını kaybetti. Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath, Barbara Bush'un ölümünü yazılı bir açıklamayla duyurdu.

ABD'nin eski başkanlarından George H. W. Bush'un eşi ve yine eski başkanlardan George W. Bush'un annesi Barbara Bush, hastanedeki tedavisinin sonuçsuz kalması nedeniyle iki gün önce çıktığı Teksas Houston'daki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bush ailesinin sözcüsü Jim McGrath'ın açıklamasında, Bush'un salı günü öldüğü ve defin işlemleri hakkında gerekli bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı vurgulandı.

George H. W. Bush geçen pazar günü yazılı bir açıklama yaparak eşi Barbara Bush'un tıbbi destek almayı reddettiğini duyurmuştu.

Barbara Bush'un oğlu, aynı zamanda ABD'nin 43. Başkanı olan George W. Bush da annesinin vefatı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. George W. Bush açıklamasında, "Barbara Bush'un oğlu olduğum için şanslı bir insanım. Ailemiz onu çok özleyecek ve bu süreçte bizimle olduğunuz için hepinize teşekkür ederim." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump da Bush ailesine taziyelerini ilettiği mesajında, "Barbara Bush hem ülkesine hem de ailesine kendisi adamasıyla her zaman hafızalarımızda olacak." değerlendirmesinde bulundu.

New York'ta 1925 yılında dünyaya gelen Barbara Bush, 5 çocuk ve 17 torun sahibiydi. Georege W. Bush ve Barbara Bush'un 73 yıl süren evlilikleri, ABD başkanlık tarihinin en uzun süreli evliliği olarak biliniyor.

Barbara Bush, oğlu Jeb Bush'un 2016 ABD Başkanlık seçimlerinde, Trump'a karşı girdiği parti içi yarışta, soğuk ve karlı havaya rağmen Jeb Bush ile birlikte New England bölgesindeki mitinglere katılmıştı. (New York/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 07:57

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