İzmit'te kadın cinayeti: Bu kez bahane 'tartışma'

İzmit'te bir erkek, Serpil Ertekin isimli kadını tartışma bahanesiyle çocuğunun gözü önünde öldürdü.

İzmit'te Duran G. isimli erkek, aynı evde kaldığı Serpil Ertekin'i çocuğunun gözü önünde tarışma bahanesiyle tabanca ile öldürdü.

Olay gece saatlerinde, İzmit Yeşilova Mahallesi Aykar Sokak üzerinde meydana geldi. Duran G. DHA'nın aynı evde kaldığını aktardığı Serpil Ertekin'i tabancayla 4 el ateş ederek vurdu. Duran G. olayın ardından kaçtı.

GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi vücuduna 4 mermi isabet eden Serpil Ertekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı evde incelemede bulundu. Olayın ardından evden kaçan zanlı Duran G.'nin aracını Mobese ve Plaka Takip Sistemini kullanarak takip eden Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı İzmit Yuvam Akarca mevkiinde yakalayarak gözaltına aldı.

OLAY ANINDA KADININ ÇOCUĞU DA ORADAYDI

Olayın, Serpil Ertekin'in 16 yaşındaki oğlunun önünde yaşandığı öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Serpil Ertekin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İzmit/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 01:15

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