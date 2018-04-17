Ortadoğu'daki emperyalist müdahaleler Atina'da protesto edildi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya gelen sendikalar, Ortadoğu'daki emperyalist müdahaleleri protesto etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün öğrenciler, bugün ise sendikalar kitlesel gösteriler yaparak Afrin'in operasyonunu ve Yunanistan'ın ABD ve NATO planları içinde yeralmasını protesto etti.

Yunanistan'da Meclisin bulunduğu Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen binlerce işçi ve emekçi, Afrin operasyonunu ve Suriye'ye yapılan emperyalist müdahaleleri protesto ederek ABD büyükelçiliğine yürüdüler. Yürüyüşten önce yapılan mitingde Yunanistan'ın ABD, NATO ve AB'nin emperyalist planları içinde yeralmasını da protesto ettiler. Burada yapılan konuşmalarda "Emperyalistlerin uydurduğu yalanlar saldırılara gerekçe olarak gösteriliyor. Oysa asıl neden bölgede enerji kaynaklarının kontrol edilmesi ve bölgenin paylaşılması için Rusya ile yapılan rekabettir. Emperyalist planların önüne geçilmesinin tek yolu halkların ortak mücadelesidir" ifadeleri kullanıldı. Eylemde ayrıca Yunan halkı, işçi ve emekçileri, gençleri ile kadınları de mücadeleye çağrıldı.

Öte yandan öğrenci gençliğin dün gerçekleştirdiği mitinge polisin saldırması ve gözaltıların olması protesto edilerek öğrencilerin hemen serbest bırakılması talep edildi. Ayrıca geçtiğimiz günlerde yapılan savaş karşıtı mitingde asker elbisesiyle konuşma yaparak; "Halk evlatlarının emperyalistler savaşların kurbanı olmayacaklarını" söyleyen bir askerin disiplin cezası almasıda protesto edildi. Miting ve yürüyüş boyunca sık sık "halkların katillerine ne su ne toprak", "katiller, soyguncular sömürücüler AB'li emperyalistler", "Yaşasın Halkların Kardeşliği" şeklinde sloganlar attılar. Mücadeleci İşçiler Cephesi (PAME) tarafından örgütlenen gösteri ve yürüyüşün önünde "Emperyalistler dünyayı yeniden paylaşıyor, halkların kanıyla yeni sınırlar çiziliyor" pankartı taşındı.

Miting ve yürüyüş boyunca polisin oldukça yoğun önlemler alması dikkat çekti. (Atina/EVRENSEL)

Fotoğraf: Ayhan Mehmet/AA

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 13:27

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