Öğrenciler kantinden beslenmeye zorlanıyor

Geçen senelerde öğle arasında dışarı çıkıp yemek yiyebilen Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencilerinin bu yıl dışarı çıkmasına izin verilmiyor.

Yahya Kaptan Anadolu Lisesi Öğrencileri

Kocaeli

Okullarında yemekhane bulunmayan Yahya Kaptan Anadolu Lisesi öğrencileri, kantine mahkum ediliyorlar.

Bir öğrenci kantindeki yemeklerden yemek zorunluluğundan ötürü kilo aldığını, istediği yemeği yiyemediğini söylüyor ve kantindeki yemeklerin midesini bulandırdığını belirtiyor. Yanındaki arkadaşı ise “Su bile 75 kuruş, param yetmediği için babamdan sürekli harçlığıma zam istiyorum” diyor. Bir diğer öğrenci ise “Evim burada, eve gidip ev yemeği yemek istiyorum fakat izin vermiyorlar. Kantinde hep fast food var ve hiç sağlıklı değiller” diye yakınıyor. Öğrencilerin öğle arasında damak zevklerine ya da bütçelerine göre sağlıklı yemekler yiyebilmesinin önüne konan engele karşın velilerin de çoğu kez okula gelmesi çözümü sağlamıyor.

Konuya dair müdür yardımcısı ile görüşmeye giden öğrenciler azar işitiyor. Röportaj esnasında bir öğrencinin “İdareciler yüzünden bu okulda hiçbir şey istediğimiz gibi olmuyor” demesi üzerine arkadaşının bir anda “Sus, bir duyan olacak!” diyerek onu susturması ise dikkat çekiyor. Öğrenciler paraları yetmediği ya da yemekleri beğenmediği için aç kalmak istemediklerini söylüyorlar: “MEB’in dağıttığı kitapların yetersizliğinden yardımcı kaynaklara tonlarca para vermek zorunda kaldığımız yetmiyormuş gibi bir de kantindeki fiyatlarla baş etmek, sağlıksız gıda tüketmek zorunda kalıyoruz. ‘Parasız eğitim’ laflarının havada kaldığı günlerden geçerken bu taleplerimiz etrafında birleşmeye, yan yana durmaya ihtiyacımız var. İzinlerimizin geri verildiği, kantin fiyatlarının azaltıldığı ve sağlıklı yiyeceklerin yer aldığı bir okul için birleşmeliyiz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 21:43

www.evrensel.net