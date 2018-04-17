Bozdağ'dan erken seçim açıklaması: Yarın 13.30'u bekleyin

Bekir Bozdağ, Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısı konusunda 'Yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim' dedi.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ erken seçim konusuna dair, "yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı konusu üzerine konuştu: “Yarın MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Lideri ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi 13.30'da bir araya gelecekler ve konuyu değerlendirecekler. Esasında bu konuya ilişkin gerekli değerlendirme ve açıklamalar, bu değerlendirmeden sonra yapılacaktır. Onun için yarın 13.30'u beklemenizi tavsiye ederim” dedi.

OHAL’in 3 ay daha uzatılmasına dair tezkerenin TBMM’ye gönderildiğini ifade eden Bekir Bozdağ, “Olağanüstü hal terör örgütlerine ve teröristlere karşı ilan edilmiştir ve bu süre içerisinde terör örgütlerine ve teröristlere karşı uygulanmıştır. Bundan sonra da terör örgütleriyle ve teröristlerle etkin mücadele için uygulanmaya devam edeceklerdir. Vatandaşımızın rutin hayatında bugüne kadar bir değişim olmadığı gibi bundan sonra da bir değişim olması söz konusu değildir” diye iddia etti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ bu gün açıklanan Avrupa Birliği iİlerleme Raporuna dair de "Avrupa Birliğine tam üyelik Türkiye için değişmemiş bir hedeftir. Ancak maalesef Türkiye ile aynı ekonomik şartları, aynı siyasi ve hukuki şartları taşımayan, Türkiye'den çok geri olan pek çok ülkeyi Avrupa Birliği'ne tam üye yaptıkları halde ısrarla Türkiye'ye karşı olumlu adımlar atmamakta direniyorlar. Raporun içerisinde bazı olumlu açıklamalar var ama bu olumlu açıklamalar, Türkiye'ye yapılan haksızlığı örtmeye yetmez” yorumunda bulundu.

Bozdağ Yunanistan ile gerginlik üzerine de şu açıklamayı yaptı: “Ege'de bulunan adalarla ilgili ihtilaflı olan konular çok nettir. Türkiye'nin Ege'de bir oldubittiye göz yumması izin vermesini kimse Türkiye'den beklemelidir. Eğer Yunanistan öyle bir hesap yapıyorsa o hesap Ege Denizi'nin içinde batar gider. "Ege Denizi'nde ve adalarında istenmeyen olayların yaşanmaması için Yunanistan tarafının provokatif ve saldırgan tutumlarından vazgeçmesi lazım. Aksi takdirde bizim de hiç istemediğimiz tatsız hadiseler olabilir. Bunu önlemenin yolu Yunanistan tarafının yaptığı çocuksu, provokatif hareketleri tekrarlamamasıdır." (AA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 21:00

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