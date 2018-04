Ayda 30 saat yollarda...

Uludağ Üniversitesi'nden bir öğrenci, okullarındaki ulaşım sorununa değindi.

Bir hazırlık öğrencisi

Uludağ Üniversitesi

Türkiye’nin öne çıkan devlet üniversitelerinden birisi olan Bursa Uludağ Üniversitesi, bugünlerde kampüs içine yapılmakta olan devasa boyutlardaki cami dolayısıyla birçok platformda eleştirilerin hedefi oluyor. Her fırsatta sosyal açıdan zayıflığının öğrenciler tarafından vurgulanmasının yanı sıra hazırlık okuyan öğrencilerin, abartısız tabirle Bursa’nın diğer bir ucunda diyebileceğimiz farklı bir kampüse her gün git-gel yapması gerekiyor. Yabancı Diller Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun bulunduğu bu kampüse ulaşım ana kampüsten en iyi ihtimalle 40-45 dakika arası sürüyor. Bu durum bir hazırlık öğrencisinin uykusundan feragat ederek yollarda harcayacağı korkunç bir zaman demek aslında. Kaba bir hesapla her gün eğitim için bu kampüse giden bir öğrenci; haftada yaklaşık 7.5, ayda 30 saatini; yani 1 günden fazla zamanını sadece okul yolunda harcıyor.

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN OKULA ADAPTASYONUNA TEŞVİK

Söz konusu caminin yapımı için ayrılan yer ve bütçe birçok öğrenci açısından hayretle karşılanmakta. Böyle bir proje yerine kampüs içerisine bir hazırlık binası yapılması, yaklaşık 1500 öğrencinin değerli zamanlarını yollarda harcamalarını önlemekle beraber hazırlık öğrencilerinin ilk senelerinden kampüsü tanımalarına olanak sağlar ve ikinci bir adaptasyon dönemi yaşamalarının önüne geçmek için de büyük bir adım olurdu. Uludağ Üniversitesinde hazırlık okuyan bir öğrenci olarak birlikte eğitim aldığım birçok arkadaşımın da bu durumdan ciddi derecede şikayetçi olduğunu belirtmek isterim. Saat 9’da gireceği ders için sabah 6-7 sularında uyanmak zorunda kalmak bir süre sonra çoğu öğrencide keyfi devamsızlığı da beraberinde getiriyor. Her fırsatta ücretsiz eğitim vurgusu yapan bazı devlet büyüklerinin, verdikleri ücretsiz eğitimi teşvik etmekte bir hayli başarısız olduklarını da böylece görmüş olduk.

Hazırlık okuyan ama 140 saatin üzerinde devamsızlık yapan bir öğrenciye eğitimi sonunda verilecek diplomadaki “hazırlık okudu” ibaresi ne kadar gerçekçi olabilir? Eğitimi kaliteli olsa dahi öğrenciye bu durumda ne kadar yarar sağlayabileceğini de yine kendi çevremde gözlemleyebiliyorum. Son verilere göre ön lisans, lisans, enstitü ve TUS öğrencilerinin toplam sayısının çevre ilçe kampüsleri de dahil 74 bin 822 olarak gösterildiği ve halihazırda 3 bin kişinin ibadet edebileceği bir camiye sahip Uludağ Üniversitesi neden 20 bin kişilik devasa bir camii yapma gereği görmüştür? Birçok öğrencisi az önce bahsettiğim gibi tüm üniversite yaşantılarını etkileyecek farklı konulardan şikayetçi iken neden bu inşaatı bu kadar ön planda tutmuştur? 6 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olacağı belirtilen ve 10 bin metrekare bir alana kurulan bu yapının boyutlarını şu şekilde örnekleyerek bitireyim yazımı. Bursa’nın halihazırda en büyük camisi olan Ulu Cami’nin kapladığı toplam alan yalnızca 2 bin 215 metrekare.

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 20:51

