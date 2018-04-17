Dünya Çiftçiler Günü: Köylüler üretimden koparılıyor

Dünya Çiftçilerinin Mücadele Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımlayan Diyarbakır Ekoloji Derneği, köylünün üretimden koparıldığı söyledi.

Diyarbakır Ekoloji Derneği 17 Nisan Dünya Çiftçilerinin Mücadele Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada yayla yasaklarının küçük köylüyü göçe zorladığına dikkat çekilerek, son yayımlanan torba yasanın çiftçiye ve ülke ekonomisine hiçbir yararı olmadığını, köylünün üretimden koparıldığı söylendi.

Ekoloji Derneği köysüzleştirme ve yayla yasaklarının küçük köylü üreticilerini yurtlarından kopardığına ve göç etmelerine neden olduğunu vurguladığı açıklamasında şunları ifade etti “ Gıda egemenliği ve güvenliğinin güvencesi köylüler olmasına rağmen üretimden koparılarak ucuz iş gücü haline getirilerek şehir varoşlarına sürülmektedirler. Son günlerde şeker fabrikalarının özelleştirilmesi de Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) koyduğu kurallara uyulması çabasıdır. Son torba yasa ile çiftçilere yeni bir darbe özelliği taşıyan; Sahiplerinin onayının alınmaksızın yapılacak arazi toplulaştırılma uygulamaları, tarımsal sulamalarının belediyelere ve özel şirketlere devredilmesi, orman ağaçlarının satışı, ormanların altının depo olarak kiralanması yanlış politikalardır. Torba yasa ile yapılan bu politikaların Türkiye tarımına, çiftçilere ve ülke ekonomisine hiçbir yarar getirmeyecektir, tarımın küresel şirketlerin denetimine girmesini sağlayacak ve onarılamaz yaralar açacaktır. Küçük çiftçiler olarak başta DTÖ ve serbest ticaret anlaşmalarının ölüm fermanımız olduğunu biliyoruz. Reddediyoruz.” (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 19:08

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