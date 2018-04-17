Olay saat 16.30 sıralarında Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi'ndeki döner imalathanesinde meydana geldi. Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 18:37
Fotoğraf: DHA
Boyacının üstüne asansör kabini düştü
17 Nisan 2018 18:22
İstanbul Başakşehir'de asansör boşluğunu boyayan boyacının üzerine asansör kabini düştü, işçi olay yerinde hayatını kaybetti.
Başakşehir'de üstüne asansör kabini düşen boyacı olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay saat 16.30 sıralarında Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi'ndeki döner imalathanesinde meydana geldi.
Azeri uyruklu boyacı, asansör boşluğunu boyadığı sırada asansörün halatı koptu. 3. katta bulunan kabin hızla yere çakıldı. Azeri uyruklu boyacı olay yerinde yaşamını yitirdi. Boyacının cesedi yapılan incelemenin ardından boşluktan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İstanbul/DHA)
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