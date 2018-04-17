Atı otomobiline bağlayıp koşturdu

Sakarya'da bir sürücü, otomobilinin arkasına bağladığı atı koşturdu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, bir sürücününün otomobile halatla bağladığı atı koşturması, görenlerin tepkisine neden oldu.

Adapazarı'da bir sürücü, atı, kullandığı otomobile bagaj bölümünden halatla bağladı. Adapazarı- Kaynarca yolunda giden sürücü, aracın arkasına bağladığı atı koşturarak götürdü. Bu anlar ise o başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Atın bağlandığı otomobille yolda koşturulduğunu görenler, tepki gösterdi. (Sakarya/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 18:22

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