Trakya Şeker Platformu: Cargill’i halka tercih ettiler

Trakya Şeker Platformu, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı: Satışa sessiz kalanlar en az satanlar kadar suçludur.

Trakya Şeker Platformu, yaptığı açıklama ile şeker fabrikalarını özelleştirilmesine tepki göstedi. Platform ayrıca satılmasın diyenlerle dalga geçerek “Ben alırım” diyenlerin ve satışa sessiz kalanların da satanlar kadar suçlu olduğunu bildirdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, tüm tepkilere rağmen şeker fabrikalarının satılarak kapatılmasının devam ettiği belirtildi. “İşçilerin, pancar üreticisi köylülerin, çocuklarının sağlığı için endişelenen anaların, sağlıkçı bilim insanlarının, yani bu fabrikaların ve ülkenin gerçek sahibi halkımızın sesine kulaklarını tıkadılar. Sat diyen ABD firması Cargill, satma diyen halka tercih edildi” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “NBŞ’ye onay verenler, satılmasın diyenlerle dalga geçerek ben alırım diyenler ya da bu satışa sessiz kalanlar; en az satanlar kadar suçludur. Bu halk kendisine ihanet edenleri affetmez.” (Lüleburgaz/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 18:15

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