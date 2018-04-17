İstismar ile suçlanan İranlı Hafız Aliağa Belediyesi'nin etkinliğinde

İran'da hakkında 'çocuklara cinsel istismarda bulunma' suçlaması olan Hafız Muhammed Said Touisi, Aliağa Belediyesi'nin etkinliğine katıldı.

Metehan UD

İzmir

Hakkında çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiaları olan İranlı Hafız Muhammed Said Touisi İzmir Aliağa Belediyesi'nin düzenlediği Kandil Gecesi etkinliğinde sahne aldı. Eğitim Sen Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç “Aliağa Belediyesi'nin bu iddialardan haberi yok mu?” diye sordu.

İzmir Aliağa Belediyesi geçtiğimiz günlerde Miraç Kandili dolayısyla bir etkinlik düzenledi. 3 Nisan 2018 Cuma günü Enka Spor Salonunda gerçekleşen etkinlikte yer alan isimlerden biri dikkat çekti. “Dünya Ezbere Kur’an Okuma Birincisi” ünvanı ile tanıtılan Muhammed Said Tousi hakkında, ülkesi İran'da çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları ile gündeme gelmişti. İran'daki siyasi ve dini yetkililerle bağlantıları bulunan 65 yaşındaki Said Tousi, tümü dindar ailelerden gelen Kur’an öğrencisi 10 çocuğa cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Tousi, özellikle de ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığı ile biliniyor.

BBC Farsça'ya açıklamada bulunan tacize uğrayan çocuklar ve aileleleri resmi yollardan adaletin yerini bulmasını sağlayamadıkları için iddialarını kamuoyuna taşımaya karar verdiklerini söylemişlerdi. Adının açıklanmasını istemeyen tacize uğrayan çocuklardan biri "O kadar şoke olmuştum ki neler olduğunu anlayamadım. Bir şey söylemekten korktum, çünkü adım kirlenecekti. Ama sonra öğrencileri arasında birçok kişinin benzer şeyler yaşadığını duydum ve o nedenle sessizliğimi bozdum" demişti. Tousi hakkında açılan dava ise 'delil yetersizliğinden' dolayı düşmüştü.

'BELEDİYENİN BU İDDİALARDAN HABERİ YOK MU?'

Konuyla ilgili Evrensel'e açıklamada bulunan Eğitim Sen İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç "İnsan böyle bir şeyi duyduğunda tüyleri diken diken oluyor. Uluslararası alanda hakkına iddialar gündeme gelmiş, yargılanmış Tousi'nin Aliağa'da ailelere sahneye çıkarılmış olması, aralarında çocukların da bulunduğu halkın karşısına çıkarılması acı verici bir tablo. Bu durumu doğru bulmuyoruz. Belediye yetkililerinin bu iddialardan hiç mi haberi olmadı? Aliağa Belediyesi'nin bu kişiyi seçmesi utanç verici bir şey. Ailelerin de haberi olsa gitmezlerdi. Ülkemizde de çocuk istismarlarının arttığı bir dönemde belediyenin böylesi bir insanı bir etkinliğe getirmesi üzücüdür. Aliağa Belediyesi'ni de kınıyoruz.”

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Nisan 2018 18:08

www.evrensel.net