AB: Türkiye AB’den dev adımlarla uzaklaştı

Avrupa Birliği, Türkiye’nin üyelik sürecine ilişkin yıllık ilerleme raporunu açıkladı. Raporda, 'Türkiye AB’den dev adımlarla uzaklaştı' denildi.

Avrupa Birliği (AB) tarafından açıklanan Türkiye raporunda, "Türkiye AB’den dev adımlarla uzaklaştı” ifadesi yer aldı, hükümetin OHAL’e son vermesi istendi.

Eski ismi İlerleme Raporu, yeni ismi ise Türkiye Ülke Raporu olan raporda, hukukun üstünlüğü, temel haklar ve ifade özgürlüğü konularında "ciddi geriye gidiş" olduğu ifade edildi.

AB Komisyonu, yaklaşık 1,5 yıl aranın ardından aday ve aday adayı ülkeler hakkındaki raporunu yayımladı. Raporu basına AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn duyurdu.

‘FETÖ’ DENMEDİ

Avrupa Komisyonu’nun Gülen cemaatini ‘FETÖ terör örgütü’ olarak tanımlayacağına dair iddialar vardı. Raporda ‘FETÖ’ ifadesi kullanılmadı. Bir örgütün terör listesine girebilmesi için tüm AB ülkelerinin onayı gerekiyor. Bu konuyla ilgili raporda sadece Türkiyeli yetkililerin 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden Fethullah Gülen'i sorumlu tuttuğu aktarıldı.

Raporda, 15 Temmuz darbe girişiminin Türkiye için "travmatik bir süreç" olduğu belirtilerek "AB'nin darbe girişimini hemen ve güçlü biçimde kınadığı ve Türkiye'nin böylesi ciddi bir tehdide karşı orantılı ve süratli meşru tepki verme ihtiyacını tanıdığı" belirtildi. Bununla birlikte raporda 15 Temmuz sonrasında görevden almalar eleştirildi, hukukun üstünlüğünün ihlal edildiği vurgulandı.

OHAL’E SON VERİLMESİ İSTENDİ

AB’nin Türkiye’den en öncelikli beklentileri arasında OHAL'e gecikmeksizin son verilmesi yer aldı. Darbe girişimi gibi bir tehdit karşısında hızlı ve orantılı adım atmanın Türkiye’nin meşru ihtiyacı olduğunu vurgulayan AB, bununla birlikte darbe girişimi sonrasında alınan önlemlerin geniş ölçeği ve kolektif yapısının ciddi endişeye neden olmayı sürdürdüğü görüşünde.

Başta ifade özgürlüğü olmak üzere insan haklarının tümünde geri gidişin sürdüğü tespitinde bulunan AB Komisyonu, yasal çerçevenin, insan hakları ve temel haklara saygı konusunda genel güvenceler içerdiğine dikkat çekip bunların etkili şekilde uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.

YARGI BAĞIMSIZLIĞI

Türkiye’nin bu alanda AB müktesebatını uygulama ve Avrupa standartları açısından ilk aşamalarda olduğunun belirtildiği raporda, yargının genel kalitesi ve etkililiği üzerinde olumsuz gelişmeler yaşandığı vurgulanıyor. Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı da AB tarafından sorgulanıyor. Alt mahkemelerin Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymalarının sağlanması da AB’nin çağrıları arasında yer alıyor.

Belgede, Komisyonun bir önceki raporunu açıkladığı Kasım 2016'dan bu yana ifade, toplantı ve örgütlenme özgürlüğü alanlarında "büyük gerileme" kaydedildiği, işkence ve kötü muamele iddialarında artış gözlemlendiği belirtildi.

Geçici tutukluluk uygulamalarına son verilmesi çağrısında bulunulan raporda, işkence iddialarının "etkin biçimde soruşturulması" talep edildi.

Raporda, 2017 anayasa değişikliği referandumunda kabul edilen kimi değişikliklerin Avrupa Konseyi kriterleri bağlamında gözden geçirilmesi istendi.

Türkiye'nin Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü'nü hâlâ uygulamadığına değinilen raporda, protokol tamamen uygulamaya geçirilmediği sürece yeni fasıl açılmayacağı kaydedildi.

BOZDAĞ: AVRUPA BİRLİĞİ HEDEFİNDEN VAZGEÇMEYE NİYETİMİZ YOK

AB Komisyonu'nun Türkiye Raporu'na dair açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Burada Avrupa Birliği'nden uzaklaşan Türkiye değil, Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda tarafsız davranmayan, maalesef taraflı olan, eşit, adil davranmayan AB'dir. Biz buna rağmen Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmedik, bundan sonra da vazgeçmeye niyetimiz yok. Eğer onlar vazgeçiyorlarsa o zaman çıksınlar, 'Biz Türkiye'ye ilişkin kanaatlerimizi değiştirdik, vazgeçtik' desinler." dedi.

DIŞİŞLERİ: KOMİSYON OBJEKTİF OLAMAMIŞ

Dışişleri Bakanlığı da, "Defalarca tüm belgelerle anlatmamıza rağmen, komisyon objektif ve dengeli olamamıştır" ifadesini kullandı.

"Raporda ülkemize yöneltilen bir takım genel nitelikli iddia, itham ve yorumların kabul edilmesi mümkün değildir" denilen açıklamada, "Raporda devletimize, parlamentomuza ve milletimize alçakça saldıran FETÖ tehdidine değinilmemesini vahim bir eksiklik olarak görmekteyiz. Rapor, Türkiye gerçeklerini anlamaktan ve bundan dolayı da amacına hizmet etmekten uzak düşmüş; bunun yanısıra malum üye ülkelerin haksız çıkarlarını, hukukun üstünlüğü gibi evrensel bir kavramdan önde tutarak AB'nin kendi değerlerini de hiçe saymıştır" denildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 00:33

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